Un photographe néozélandais sublime l'intérieur des instruments de musique

Pour celles et ceux qui ont toujours rêvé de voir l’intérieur de leur instrument, le rêve devient réalité grâce au violoncelliste et photographe Charles Brooks. A travers sa série de photos « Architecture en musique », le musicien néo-zélandais se faufile à l’intérieur des instruments classiques pour nous offrir un nouveau regard sur ces objets que nous connaissons si bien de l’extérieur.

Au sein de l’instrument, les plus petits éléments prennent ainsi des proportions vertigineuses. Les cavités étroites deviennent d'immenses espaces, à l'instar des auditoriums dans lesquels on entend sonner l'instrument. Les reflets de lumière qui passent à travers de petites ouvertures de l’instrument nous permettent d’apprécier la moindre courbe et prendre conscience de la complexité minutieuse de leur anatomie.

Un long travail de photographie et de post-production permet d’obtenir un visuel net et lumineux afin de faire tomber les murs de l'instrument et de jouer avec notre cerveau : « Ceci est une illusion d'optique. Nous sommes tellement habitués à voir de petits espaces et des détails en gros plan avec des arrière-plans flous que lorsque nous voyons quelque chose de net, notre cerveau imagine qu'il doit être grand », explique le photographe sur les réseaux sociaux.

Du piano au saxophone en passant par la flûte et le violoncelle (et même un didgeridoo !), chaque instrument présente ses propres défis, de comment faire entrer l’appareil photo dans son intérieur jusqu'au manque de lumière. Le photographe est loin d’avoir exploré tous les instruments de l’orchestre, et affirme sur son site que le projet est toujours en cours de développement. Pour découvrir la série entière des photos, c’est par ici .

