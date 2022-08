Un professeur au Royal College of Music joue dans la ville de Marioupol, occupée par les Russes

La vidéo est datée du 30 juillet dernier. Dans les commentaires, on peut lire : "Notre ami et collègue Peter Lundstrom, avec sa sœur cadette Daria et le pianiste pro-Russe domicilié en Italie, Alexander Romanovsky, ont donné un petit récital dans les rues principales de la Marioupol libérée."

Le violoniste Petr Lundstrem, ancien élève du célèbre pédagogue Zakhar Bron, est un "propagandiste pro-Putin" installé à Moscou. Il affirme avoir collecté 2.6 millions de roubles (environ 41 000 euros) pour l'achat de l'équipement pour "notre armée russe".

Le récital se serait déroulé en présence "des caméras des médias de la propaganda russe" à qui le pianiste aurait donné une interview, rapporte Norman Lebrecht sur le site SlippedDisc.

Alexander Romanovsky s'est récemment produit à Paris dans le cadre de l'exposition controversée de la collection des frères Morozov à la Fondation Louis Vuitton.

Né en Ukraine en 1984, Alexander Romanovsky a étudié en Italie et au Royaume Uni, où il est actuellement professeur au préstigieux Royal College of Music à Londres. Pour l'instant, l'institution n'a pas réagi à cette prise de position du pianiste.