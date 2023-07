Un rapport sévère de la chambre régionale des comptes PACA dénoncerait la gestion de l'opéra de Marseille

Dans un article paru mercredi 5 juillet , le quotidien La Provence a dévoilé une partie du contenu d’un rapport de la chambre régionale des comptes PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) au sujet de la gestion financière de l’opéra de Marseille et du théâtre de l’Odéon qui lui est rattaché depuis 2013 – « un rapport que La Provence a pu consulter », précise l’article. Présenté ce vendredi 7 juillet au conseil municipal de la ville, le dossier de 60 pages fait un état des lieux particulièrement préoccupant de l’institution, gérée par la ville de Marseille en régie municipale.

Il concernerait les exercices de 2016 à 2022 (tous réalisés sous la direction générale de Maurice Xiberras ) – on y découvrirait notamment qu’« en l’absence de comptabilité analytique, la commune ne connaît pas le coût complet de ce service qui emploie pourtant plus de 350 agents et génère des dépenses de fonctionnement de plus de 20 millions d’euros par an, soit l’équivalent du budget de fonctionnement d’une commune de 15 000 habitants. »

Publicité

Une partie du rapport évoque le travail des instrumentistes de l’orchestre. On lirait notamment que sur les 300 services des musiciens prévus en 2019, seuls 207 auraient été programmés, tandis que l’on relèverait un recours à des intermittents du spectacle pour 87 équivalents temps pleins. L’article relaye également qu’en septembre 2022, douze musiciens de l’opéra exerçaient « un autre emploi à temps complet comme professeur au sein d’un conservatoire ou d’une collectivité. »

L’article rapporte enfin une baisse de la fréquentation en particulier depuis la pandémie, et une quarantaine de places gratuites par spectacle attribuées à des autorités locales (maire, adjoint à la culture, préfet de région…), mais dont l’identité ne serait pas contrôlée au concert.

Contactés par nos soins, l’opéra de Marseille et ses représentants n’ont pas donné suite à nos sollicitations.