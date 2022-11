Une décision du Tribunal administratif confirme le licenciement de Jérôme Pernoo

La décision est tombée ce mercredi 2 novembre. Après plusieurs rebondissements, le Tribunal administratif de Paris entérine le licenciement sans préavis ni indemnité prononcé à l’encontre de Jerôme Pernoo par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). L'établissement reproche à Jérôme Pernoo des "comportements inappropriés" envers ses élèves, notamment l’usage de "contrepèteries" ou de "remarques à connotation sexuelle", comme le rappelle le Tribunal dans son ordonnance. Le professeur avait été licencié le 11 mai 2022 à la suite d'une enquête interne, après avoir été suspendu puis réintégré plusieurs fois .

En juin dernier, le Tribunal administratif avait suspendu le licenciement de Jérôme Pernoo dans l'attente d'un jugement sur le fond. Mais il y a trois semaines, le rapporteur public a rendu ses conclusions, appelant les juges à rejeter la demande d’annulation du licenciement faite par Jerôme Pernoo. La justice a finalement donné raison au Conservatoire, le Tribunal administratif considérant que la sanction n’était pas disproportionnée « au regard des fautes commises par le requérant, caractérisées en particulier par des manquements à son obligation de dignité, dans l’exercice de ses fonctions de professeur, vis-à-vis de ses élèves, ainsi qu’à ses devoirs d’exemplarité, de réserve et de loyauté envers son employeur. » Le professeur devra quitter l’établissement d’ici quelques jours.

Publicité

Appel assorti et demande de sursis à exécution

À l’annonce du jugement, l’avocat du professeur, Maître Spinosi, s’est dit « extrêmement surpris, très désagréablement, et déçu. Le tribunal administratif avait fait droit deux fois à nos demandes en référé. Nous ne voyons aucune raison pour que cet examen au fond change quoi que ce soit à ce qui avait été jugé, à savoir que les sanctions prises étaient manifestement disproportionnées par rapport à la nature des faits. » Jerôme Pernoo compte faire appel de cette décision. Un recours assorti d’une demande de sursis à exécution « pour que cette décision de licenciement soit au moins suspendue le temps que la Cour administrative d’appel examine le fond de ce dossier », nous a expliqué l’avocat avant de poursuivre : « C’est une affaire qui va continuer. Jérôme Pernoo n’en restera pas là. »

De son côté, l’avocat du CNSM, Maître Loïc Poupot, a déclaré dans un communiqué : « Cette décision du Tribunal administratif salue l’attachement du Conservatoire et de sa directrice à la protection des étudiants. Elle clôt cette affaire de la façon la plus nette. En dépit des nombreux recours de Jérôme Pernoo, la justice a reconnu aujourd’hui que la décision du Conservatoire de licencier Jérôme Pernoo était parfaitement adaptée et proportionnée, compte tenu des fautes d’une particulière gravité commises par l’intéressé. »

« Il va évidemment continuer à exercer son art et à enseigner »

Le jugement du Tribunal administratif n’interdit en rien à Jérôme Pernoo d’enseigner le violoncelle en dehors du CNSM. « Il peut continuer ses activités à l’extérieur. Il va évidemment continuer à exercer son art et à enseigner », a déclaré Maître Spinosi, qui regrette que le jugement ait été rendu « contre la volonté de [ses] propres élèves ». Ces derniers, représentés par Maître Chloé Gaemperle, ont en effet manifesté le souhait d’une annulation du licenciement. « L'ensemble de la classe de Monsieur Pernoo a librement décidé de participer à la procédure », avait souligné l'avocate. Maître Loïc Poupot assurant à l’inverse que « les élèves qui défendent leur professeur sont sous l'emprise d'un "phénomène de dépendance émotionnelle et psychologique entretenu par Jérôme Pernoo. »

Parallèlement, une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineur, confiée à la Brigade de protection des mineurs, suit son cours depuis le mois d'avril 2021. En effet, des premiers signalements avaient été faits au Procureur de la République au printemps 2021 après qu'Emilie Delorme, directrice du CNSM, avait reçu deux alertes relevant de faits d'agressions sexuelles. En attendant, le recours, qui sera fait la semaine prochaine pourrait une nouvelle fois rebattre les cartes de l’affaire qui oppose l’enseignant et l’Institution.