Une femme pour diriger le Concert du Nouvel An à Vienne ? "Lorsque le temps sera venu"

Jamais, en plus de 80 ans, le traditionnel Concert du Nouvel An de Vienne n'a été dirigé par une femme. D'où la question d'un journaliste, fin décembre, lors d'une conférence de presse : à quand une cheffe d'orchestre à la tête du concert classique les plus suivi et médiatisé au monde ? "Nous aurons une cheffe lorsque le temps sera venu", répond le violoniste Daniel Froschauer, président de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Le chef d'orchestre Franz Welser-Möst, qui a mené le concert cette année, renchérit, parlant d'une représentation "très complexe à diriger", et estimant qu'il ne s'agit pas d'une question de sexe mais d'expérience acquise avec l'orchestre : "C'est un sujet artistique, non politique."

"Méconnaissance de la situation des musiciennes"

Les propos des deux hommes ont notamment fait réagir Ursula Berner, la porte-parole des Verts autrichiens sur les questions culturelles. Elle déplore, sur son compte Twitter , une "méconnaissance de la situation des musiciennes" : "Les femmes reçoivent nettement moins de subventions, on leur propose moins de concerts et elles génèrent moins d’argent [comparé aux hommes] par leurs prestations musicales […] La moitié des étudiants en musique sont des femmes, mais elles disparaissent du paysage musical viennois à partir du milieu de la trentaine", ajoute-t-elle. Ces sujets seront abordés le 17 janvier prochain lors d'un forum public, qui se tiendra à l’hôtel de ville de Vienne.

À cela s'ajoute un constat sans appel : sur 140 musiciens, l'Orchestre philharmonique de Vienne ne compte que 19 femmes. L’interdiction de titulariser les musiciennes n’y a été levée qu’en 1997, ce qui explique en partie le déséquilibre. Il y a deux ans, également à l'occasion du Concert du Nouvel An, le trompettiste Ibrahim Maalouf avait lui épinglé le manque de diversité de la formation autrichienne sur son compte Twitter : "Sublime orchestre de Vienne qui chaque année excelle autant musicalement qu’il se fait tristement remarquer par son manque de diversité ethnique."