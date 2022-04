Une Marseillaise lyrique pour la réélection d’Emmanuel Macron

Quelques dizaines de minutes après la proclamation des résultats du second tour de l’élection présidentielle, et alors que des milliers de militants attendaient Emmanuel Macron, au Champ-de-Mars, à Paris, le président élu a fait son apparition sur fond d’Hymne à la joie. Il y a cinq ans, pour son élection qu’il célébrait alors dans la cour du Louvre, Emmanuel Macron était entré accompagné de l’hymne européen. Ce dimanche, pour échapper à l’image de 2017 où le président avait parcouru longuement et seul la cour du Louvre, Emmanuel Macron a choisi de s’entourer d’enfants, et de rester près de son épouse, avant de rejoindre l’estrade, pour son discours de réélection.

Après sa prise de parole, le public a entonné le refrain de la Marseillaise, puis, une chanteuse a rejoint le président élu. Farrah El-Dibany, était invitée par le parti présidentiel pour interpréter l’hymne national. Peu après la victoire d’Emmanuel Macron, la chanteuse a publié un message à l’attention du président, sur ses réseaux sociaux : « Félicitations la France. »

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L’heureuse élue, saluée d’un baisemain par le président à l’issue de sa prestation, est membre de l’Académie de l’Opéra de Paris depuis 2016. À l’époque, la jeune mezzo était la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à franchir le seuil de l'institution. En juin 2019, au Hall de la chanson, à Paris, elle avait incarné la chanteuse Dalida, sa compatriote, lors d'un récital de chanson française. La même année, elle a également remporté le Prix lyrique de l'Arop de la meilleure chanteuse d'opéra.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'artiste avait interprété un extrait de Carmen, de Georges Bizet, lors de la remise de prix, un personnage qu'elle a souvent interprété sur scène, au point, dit-elle dans un blog du Monde, d'être « en extase » quand elle chante ce rôle. En mars dernier, Farrah El-Dibany a également été décorée de la médaille de l'Ordre des arts et des lettres par l'ambassadeur de France en Egypte, Marc Baréty. En novembre dernier, Farrah El Dibany, très engagée pour les institutions des Nations Unies, avait chanté « Wehyat albi we afraho », d’Abdel Halim Hafez, à l’occasion du 75e anniversaire de l'Unesco.

Si la chanteuse a été choisie pour incarner l’ouverture sur le monde du président Macron, son interprétation a capella de La Marseillaise a étonné, à en croire des messages laissés sur les réseaux sociaux. Notons que pour plus d’ambiance, Emmanuel Macron avait également convié le DJ Vanetty, relativement peu connu, à faire danser les militants présents, près de la Tour Eiffel.

À lire aussi : Farrah El Dibany, entre Dalida et Carmen, entre l’Égypte et la France