Une œuvre "diabolique" décryptée par Daniil Trifonov : le Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov

"C'est une œuvre qui nécessite une préparation à la fois émotionnelle et physique", explique le pianiste russe Daniil Trifonov, à propos du Concerto pour piano n°3 de Serge Rachmaninov. Interprétée en public pour la première fois le 28 novembre 1909, à New York, l'œuvre est réputée pour son immense difficulté et nombreux sont les pianistes à s'y être cassés les dents (et les doigts). Trifonov découvre ce concerto à l'âge de 13 ans et, quelques années plus tard, il décide de le jouer au prestigieux concours Tchaïkovski, à Moscou. "Mon professeur, Serge Babayan, m'a dit : si tu fais ça, je ne te prépare pas pour le concours, tu y vas tout seul !", se souvient le pianiste.

Daniil Trifonov l'a interprété depuis, notamment le 19 juin 2015, à la Philharmonie de Paris, aux côtés de l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung. Une performance de près de 50 minutes, aussi exigeante qu'éprouvante.

Rachmaninov épuisé par son concerto

L'œuvre épuise tous ses interprètes, y compris Serge Rachmaninov lui-même. Lorsqu'il exécute son concerto, le compositeur russe est bien souvent incapable de jouer le moindre rappel, comme le rapporte le quotidien américain The New York Herald, au lendemain de la première aux Etats-Unis : "Monsieur Rachmaninov fut rappelé plusieurs fois par le public qui insista pour qu’il rejoue, mais il leva les mains dans un geste signifiant qu’il était d’accord pour rejouer mais que c’étaient ses doigts qui ne l’étaient pas. Ceci fit beaucoup rire le public qui, à ce moment-là seulement, le laissa partir!".

Serge Rachmaninov a présenté le Concerto pour piano n°3 le 28 novembre 1909, à New York. © Getty - Hulton Archive/Getty Images

En cause, des passages très intenses pour le soliste, comme la cadence qui conclut la fin du premier mouvement, une apothéose commune aux concertos et qui met en valeur la virtuosité du pianiste. "C'est mon passage préféré mais c'est aussi le plus redoutable", sourit Daniil Trifonov. "C'est l'aboutissement du premier mouvement [...] et toute la responsabilité de ce moment fatidique repose sur le soliste !".

Le Concerto pour piano n°3 de Rachmaninov est un défi mais également une leçon précieuse pour tous les pianistes, comme le décrypte Daniil Trifonov : "Il apprend à jouer de très longues phrases musicales. C'est caractéristique de Rachmaninov : il y a une idée qui est développée sur une grande partie du concerto et maintenir cette concentration est quelque chose de difficile, que cette œuvre permet à l’interprète de maîtriser". C'est cette complexité et cette richesse qui font, selon le pianiste, la force de ce concerto : "Il permet de toujours trouver quelque chose de nouveau, et il peut être interprété de plusieurs façons différentes".