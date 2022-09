"Une présence inspirante" : les musiciens britanniques pleurent la reine Elizabeth II

Aimée de ses citoyens, et des musiciens. Les institutions musicales et chanteurs outre-Manche rendent hommage à la reine Elizabeth II, qui nous a quittés jeudi après-midi à l'âge de 96 ans. Le London Symphony Orchestra, la formation musicale britannique la plus prestigieuse, fait part de sa vive émotion sur les réseaux sociaux, en partageant une vidéo retraçant toutes les rencontres de la reine avec l'orchestre, ou encore une interprétation poignante de l'hymne God Save The Queen par ses musiciens. Prestation à l'issue de laquelle Sir Simon Rattle, le directeur musical, prend la parole : "Le London Symphony Orchestra est profondément attristé par la mort sa Majesté la reine Elizabeth II [...] L'orchestre eut le privilège de côtoyer sa Majesté à de nombreux concerts et événements : pour l'ouverture du Barbican Center, en 1982, ou encore pour un gala à Buckingham Palace en 2015. La Reine fut présente lors des moments les plus importants de notre histoire, et apporta un fervent et loyal soutien à l'orchestre à travers son règne."

Même ressenti pour la Royal Opera House, qui a fermé ses portes jeudi soir après l'annonce du décès de la reine. Émotion, aussi, de l'English Chamber Orchestra, qui fait part sur Twitter de "ses sincères condoléances à la famille royale". Ou encore du London Philharmonic Orchestra , qui salue une "fervente défenseuse des arts". Les dernières soirées des BBC Proms, le festival de musique classique, ont été annulées, apprend-on également dans un communiqué et sur les réseaux sociaux : "À la suite de la triste nouvelle de la mort de sa Majesté la reine, en signe de respect, nous supprimons les représentations prévues ce vendredi et ce dimanche soir".

Hommage des "Sir" et des rockeurs

Mick Jagger rend hommage à sa Majesté sur Twitter , soulignant à quel point la reine a compté pour lui : "Toute ma vie, sa Majesté la reine Elizabeth II a toujours été là. Je me rappelle de moi enfant devant la télévision, en train de regarder les moments forts de son mariage. Je me souviens d'elle comme une magnifique jeune femme, devenue une grand-mère adorée de la Nation. Mes plus sincères condoléances à la famille royale." Message sobre, mais ému, de Paul McCartney. "Dieu bénisse la reine Elizabeth II. Qu'elle repose en paix. Longue vie au roi", conclut-il, alors que le Prince Charles laisse place au Roi Charles III.

À noter aussi le communiqué de Sir Elton John, qui tout comme Paul McCartney, avait été anobli en 1998 par la reine pour ses services rendus à la musique et ses œuvres caritatives. "Elle était une présence inspirante, a mené le pays dans ses meilleurs moments et ses instants les plus sombres avec grâce, bienséance et une bienveillance sincère. La reine Elizabeth représente une immense partie de ma vie, de ma naissance à aujourd'hui, et elle me manquera profondément", écrit l'interprète de Candle In the Wind, en lettres blanches sur fond noir.