UNESCO : La collection audiovisuelle du Festival de Salzbourg rejoint les Mémoires du Monde

Des pièces de théâtre, des concerts, des répétitions inédites : voilà ce que répertorient les plus de 450 enregistrements qui composent la fameuse collection audiovisuelle du Festival de Salzbourg. Ils étaient déjà disponibles, depuis fin 2021, sur le site de la Médiathèque de Vienne... Mais en les intégrant à son registre Mémoire du monde, l'UNESCO leur donne une nouvelle dimension, au service du dialogue interculturel. Ces archives, qui recouvrent la période de 1937 à nos jours, rejoignent donc le Fonds Franz Schubert de la Bibliothèque de Vienne, la Collection Johannes Brahms et la Succession Arnold Schoenberg, sur une liste dédiée à l'Autriche.

Un patrimoine documentaire multiculturel

À l'occasion des 30 ans de la collection Mémoire du Monde de l'UNESCO, célébrés au mois d'octobre 2022, les représentants ont tenu à réaffirmer l'objectif de "mettre le patrimoine documentaire au service de sociétés inclusives, justes, et pacifiques". Et de renforcer "la compréhension internationale et la coopération mondiale, en particulier dans le monde actuel caractérisé par des incompréhensions et des conflits". Une mission tout à fait honorable, à laquelle se réjouit donc de contribuer Margarethe Lasinger, la responsable de la dramaturgie, des publications et des archives du Festival de Salzbourg : "Cela nous remplit de gratitude" a-t-elle souligné lors de la remise de la certification par l'UNESCO. "Et ça nous incite en même temps à rassembler d'autres trésors des archives du festival et à les rendre plus accessible".