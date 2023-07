Vacances : 13 plus belles mélodies pour endormir son enfant

Vous avez fait le tour des "Fais do-do Colas mon petit frère", "Au clair de la lune" et "Coccinelle demoiselle" et cherchez à renouveler le répertoire pour endormir votre tout petit ? C'est peut-être le moment idéal pour piocher dans le grand répertoire, et ouvrir les oreilles enfantines à de nouvelles découvertes. La sélection proposée peut ainsi vous servir de modèle pour en constituer d'autres, le répertoire vous offre des possibilités infinies.

Quelques conseils avant de débuter. Comme dans notre sélection, choisissez les morceaux relativement courts, inspirés des berceuses, les pièces isolées, les mouvements lents des concertos ou des symphonies, et des interprétations qui ne sortent pas d'un registre sonore modéré. Les indications telles que Largo, Lento, Adagio ou parfois Andante vous indiqueront en général les tempos lents et les mouvements calmes, sans oublier les sérénades, les nocturnes et les berceuses, qui sont les genres de musique de nuit.

Parmi les instruments, choisissez de préférence ceux au timbre patiné : le piano, la guitare, les cordes et la voix sont à privilégier aux cuivres et aux percussions, par exemple. Sans que cette sélection soit exhaustive : la musique baroque, classique et romantique, mais aussi la musique traditionnelle et le jazz, regorgent de pièces exceptionnelles. Vous avez donc l'embarras du choix.

Si l'ambiance des morceaux choisis, douce et calme, propice au repos, est à privilégier, vous pouvez varier les timbres en choisissant les interprétations sur différents instruments et en intégrant les œuvres solo et les ensembles, la musique vocale et instrumentale.

Et le dernier conseil, pas des moindres : quelle que soit votre expertise en la matière, les psychologues sont tous d'accord sur le fait que l'émotion ressentie par l'enfant est décuplée si l'écoute est partagée. Exit donc la playlist qui tourne pendant que l'enfant se repose seul dans la pièce de coté. Profitez de ce moment pour l'écouter avec lui, lui raconter de petites histoires et le guider à travers l'écoute.

