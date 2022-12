Valentina Lisitsa déprogrammée à Venise à cause de ses positions pro-russes

Qui sème le vent récolte la tempête : au mois de mai dernier, la pianiste d'origine ukrainienne Valentina Lisitsa donnait un concert improvisé au cœur de la ville de Marioupol, bombardée à de multiples reprises par l'armée russe. Concert au cours duquel elle a interprété plusieurs airs russes en soutien à l'intervention en Ukraine. La semaine précédente, elle avait également proposé un récital à Moscou, en mémoire des victimes pro-russes tuées à Odessa en 2014. C'est donc sans surprise que le Teatro La Fenice, à Venise, a décidé d'annuler les prochains concerts de Valentina Lisitsa, prévus les 4 et 5 avril 2023. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive : en 2015, l'Orchestre symphonique de Toronto avait déjà refusé de jouer avec la pianiste en raison de ces mêmes prises de positions contre les autorités ukrainiennes.

La musique au-dessus de la politique ?

Comme souvent sur twitter, il n'en a pas fallu bien plus pour provoquer une levée de bouclier des défenseurs de la liberté d'expression. Les soutiens de la pianiste dénoncent "une grave erreur", une "honte" et estiment que la Fenice bafoue "l'une de nos valeurs fondamentales : la liberté d'opinion et de penser". Notons que c'est également une polémique sur twitter qui a poussé l'institution à déprogrammer Valentina Lisitsa. Dans un communiqué, la présidente de l'association Musikamera, qui organise la saison de musique de chambre à la Fenice, admet que la pianiste ne l'a "naturellement pas très bien pris", argumentant en retour que "la musique et l'art sont au-dessus de la politique".