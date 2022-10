Valery Gergiev exclu de l'Académie royale de musique suédoise

Proche de Vladimir Poutine, le célèbre chef d'orchestre russe Valery Gergiev a été exclu de l'Académie royale de musique suédoise du fait de la guerre en Ukraine, a appris jeudi l'Agence France Presse auprès de l'institution. "Par son alliance étroite avec le gouvernement russe qui aujourd'hui attaque l'Ukraine, nous trouvons qu'il agit d'une façon qui nous met dans l'impossibilité de ne pas prendre nos distances", a déclaré à l'AFP Susanna Rydén, présidente de l'Académie : "Nous considérons que c'est inacceptable et l'Académie ne veut pas y être associée."

Membre depuis 2011, Valery Gergiev avait une position honorifique de membre étranger au sein de la prestigieuse institution scandinave. Celle-ci fait partie des dix académies royales suédoises, au même titre que celle délivrant le Prix Nobel de littérature. Le chef d'orchestre russe avait déjà été déclaré persona non grata par plusieurs salles de concert occidentales, de l'Allemagne où il avait été limogé de la direction de l'Orchestre philarmonique de Munich, en passant par la France et l'Italie.

Plus le bienvenu à Paris, à Milan...

En mars, le Théâtre des Champs-Elysées à Paris avait aussi annulé la venue de la superstar. Le même jour, la Scala de Milan avait également écarté Valery Gergiev des représentations d'un opéra de Tchaïkovski, après son refus de prendre ses distances avec l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs institutions du monde culturel ont entamé une série de déprogrammation d'artistes russes. La soprano superstar Anna Netrebko, critiquée pour sa complaisance supposée envers le président Vladimir Poutine, avait également été mise à l'écart du Metropolitan Opera de New York. Dans leur pays, les artistes russes ont été sommés d'afficher leur patriotisme ou, à défaut, de garder le silence, et dans les pays occidentaux, de prendre publiquement leurs distances avec l'opération militaire et le régime russe.