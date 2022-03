Valery Gergiev limogé de l'Orchestre philharmonique de Munich

Il était l’un des chefs d’orchestre les plus sollicités au monde, l’agenda de Valery Gergiev se libère maintenant à grande vitesse. Abandonné par son agent Marcus Felsner et déprogrammé de la Scala de Milan, du Festival Dvorak de Prague, du Carnegie Hall de New York et de la Philharmonie de Paris, c’est désormais au tour de l’Orchestre de Munich de tourner le dos au chef russe.

Un communiqué diffusé le 25 février par le maire de Munich Dieter Reiter exigeait une réaction avant le lundi 28 février de la part de Valery Gergiev contre l’invasion russe de l’Ukraine. Tout silence du chef mènerait à la rupture immédiate de son contrat avec l’Orchestre Philharmonique de Munich. C’est désormais chose faite, alors que le chef russe a préféré maintenir son mutisme plutôt que de se prononcer contre Vladimir Poutine.

À lire aussi : Valery Gergiev, proche de Vladimir Poutine, au pied du mur

« Il aurait pourtant été indispensable d’envoyer un signal clair à l’orchestre, à son public, à l’opinion publique et à la politique de la ville pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Comme cela n’a pas été le cas, il ne reste qu’une séparation immédiate », annonce Dieter Reiter, maire de Munich.

Cette rupture de contrat soudaine, trois ans plus tôt que prévu, est une nouvelle sanction contre chef russe, proche de Vladimir Poutine, sommé par le monde de la musique de se positionner contre la guerre en Ukraine. L'Orchestre philharmonique de Rotterdam a annoncé qu'il annulerait le Festival Gergiev si le chef ne révoque pas son soutien au président russe, le festival suisse de Verbier a également demandé au chef de quitter son poste de directeur musical du Verbier Festival Orchestra et le Bayerische Staatsoper a récemment annoncé sur Twitter l'annulation de tout engagement avec Gergiev ainsi que la soprano russe Anna Netrebko.

À lire aussi : Partout dans le monde, des institutions et artistes russes mis au ban