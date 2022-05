Vangelis, le compositeur de "Blade Runner" et des "Chariots de feu", est mort

Le compositeur grec de Blade Runner et des Chariots de feu, Vangelis Papathanassiou, surnommé Vangelis, est décédé à 79 ans, a annoncé ce jeudi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Vangelis Papathanassiou n'est plus parmi nous", a tweeté le Premier ministre. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que le grand Grec Vangelis Papathanassiou est décédé tard dans la nuit du mardi 17 mai", a également annoncé son avocat, cité par l'Agence de presse grecque ANA. Selon plusieurs médias grecs, Vangelis est mort des suites du Covid-19 en France, où il partageait son temps avec Londres et Athènes.

Blade Runner, la bande-originale culte

S'il fallait retenir une œuvre de Vangelis, c'est sans doute la musique de Blade Runner, le monument de science-fiction de Ridley Scott, sorti en 1982. La musique de Vangelis en est la toile de fond parfaite : une fresque électronique, parsemée parfois de touches de saxophone, plongée dans une Los Angeles nocturne et pluvieuse, convertie en mégapole futuriste, sur trame de transhumanisme. Pour beaucoup de critiques, il s'agit de l'une des meilleures bande-originales de l'histoire du cinéma.

Pionnier de la musique électronique dans les années 70, au même titre que Jean-Michel Jarre ou Kraftwerk, Vangelis n'avait pourtant jamais étudié le solfège. Né en 1943 dans le port grec de Volos, autodidacte, Evangelos Papathanassiou - de son vrai nom - puise son inspiration dans des domaines très éclectiques. Dans l'exploration spatiale, l'architecture futuriste, qui le fascine. Mais aussi la nature et le Nouveau Testament.

Après avoir étudié la peinture à l'Ecole des Beaux-arts d'Athènes, Vangelis a rejoint le groupe de rock grec les "Forminx" dans les années 60. Leur succès a été stoppé net par la junte militaire en 1967, qui a mis un frein à la liberté d'expression.

Essayant de rejoindre le Royaume-Uni, il s'est retrouvé bloqué à Paris lors du mouvement étudiant de mai 1968, et avec deux autres exilés grecs, Demis Roussos et Lucas Sideras, il a formé un groupe de rock progressif, "Aphrodite's Child". Le groupe a vendu des millions de disques avec des succès tels que Rain and Tears, avant de se dissoudre en 1972. Relocalisé à Londres en 1974, Vangelis a créé les studios Nemo, "un laboratoire du son", producteur de la plupart de ses albums.

Les Chariots de Feu, l'hymne oscarisé

Vangelis est également connu pour la bande-originale des Chariots de Feu, l'histoire de deux Britanniques qui triomphent aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris. Des hymnes synthétiques et un thème culte, aujourd'hui ancré dans la culture populaire, auréolé de l'Oscar de la meilleure musique de film.

Parmi la douzaine de bandes originales composées par Vangelis, celles du film Missing de Costa-Gavras, de Lunes de fiel de Roman Polanski, ou encore d'Alexandre d'Oliver Stone. Plusieurs documentaires sous-marins de Cousteau, ainsi que 1492 : Christophe Colomb de Ridley Scott (encore), avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. En 1992, la France avait fait Vangelis Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres.

Vangelis est aujourd'hui pleuré en Grèce, sa terre de naissance. Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a souligné que le deuxième prénom de Vangelis était Ulysse : "Pour nous les Grecs, cela signifie qu'il a commencé son grand voyage sur les chariots de Feu. De là, il nous enverra toujours ses notes." Heureux qui, comme Vangelis, a fait un beau voyage.

