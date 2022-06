Variations Glenn Gould (8x1h)

Il y a quarante ans, le 4 octobre 1982, Glenn Gould mourait dans la ville de Toronto qui l’avait vu naître 50 ans plus tôt. Un personnage original, fantasque, totalement hypocondriaque, mais aussi pénétré par la musique.

Un pianiste atypique qui a fasciné deux générations d’interprètes et de mélomanes, et marqué certaines œuvres d’une empreinte indélébile, notamment Les Variations Goldberg. 40 ans après sa disparition, le mythe Gould reste vivace.

Mais à l’exception de ses Bach, on connaît mal son héritage discographique ; en-dehors de ses manies, on en sait peu sur un homme secret et plus attachant que la légende ne le laisse deviner.

Tout l’été, Lionel Esparza nous invite à découvrir la vie de l’un des plus grands pianistes du XXème siècle.

Episode 1 : Un petit gars de Toronto (1932-1947)

Episode 2 : L’éternel adolescent (1947-1955)

Episode 3 : Vers la gloire (1955-1959)

Episode 4 : Vers la retraite (1959-1964)

Episode 5 : Portrait de l’artiste en naufragé

Episode 6 : Au royaume du disque (1964-1966)

Episode 7 : Voyages en solitude (1966-1975)

Episode 8 : Le douloureux chemin de l’extase (1975-1982)

Réalisation : Catherine Prin Le Gall

A retrouver à partir du samedi 9 juillet de 11h à 12h sur France Musique.