Ventsislav Yankov, grand pianiste et pédagogue, nous a quittés

Il fut, outre un soliste et un concertiste réputé, le maître de grands pianistes français. Le pianiste et pédagogue Ventsislav Yankov nous a quittés à l'âge de 96 ans, indique ce mercredi à France Musique Claire Désert, qui fut son élève au Conservatoire National supérieur de musique et de danse de Paris.

D'origine bulgare, Ventsislav Yankov naît à Sofia le 24 mars 1926. Après des études musicales au Conservatoire de Berlin, il se perfectionne auprès du virtuose Wilhelm Kempff, puis s'installe en 1946 à Paris, où il travaille avec Marguerite Long. En 1949, à 23 ans, Yankov reçoit, ex-aequo avec Aldo Ciccolini, le Premier grand prix du Concours Marguerite-Long-Jacques-Thibaud, ce qui lui ouvre les portes d'une riche carrière internationale. Il participera à près de 2000 concerts à travers le monde, à Londres, Genève, Milan, Buenos-Aires ou encore New-York.

"Une grande honnêteté par rapport à la musique"

Renommé, notamment, pour ses interprétations de Chopin, invité des plus grands festivals comme le Printemps de Prague et Aix-en-Provence, Yankov fut professeur titulaire au Conservatoire National supérieur de musique de Paris de 1977 à 1991, puis professeur honoraire. Il a également enseigné à l'École normale. Parmi ses élèves renommés, nous pouvons citer Laurent Cabasso, François Chaplin, Jean-Efflam Bavouzet ou encore Claire Désert.

"Il est mort il y a environ deux mois, mais personne ne l'a su. C'était quelqu'un de très discret, il ne faisait pas de bruit", se souvient Claire Désert, qui suivit l'enseignement de Ventsislav Yankov de 1981 à 1986 : "On le sentait héritier d'une tradition allemande, probablement une marque de son travail avec Wilhelm Kempff. Il n'était peut-être pas le professeur le plus connu mais il était profondément humain, sans être forcément paternel, avait une grande probité, une grande honnêteté par rapport à la musique et aux textes. C'était une belle personne."