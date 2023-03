Victoires de la musique classique : le palmarès de la soirée

La cérémonie des Victoires de la musique classique se tenait mercredi 1er mars, en direct de l'auditorium de Dijon sur France 3 et France Musique. Stéphane Bern et Clément Rochefort étaient aux commandes de la soirée au cours de laquelle se sont produits les artistes nommés. Cette trentième édition des Victoires a récompensé non pas six artistes mais sept, avec une récompense ex aequo pour la Révélation chef d'orchestre, ainsi qu'un enregistrement. Voici le palmarès.

Soliste instrumental

Bertrand Chamayou, piano

Artiste lyrique

Marina Viotti, mezzo-soprano

Révélation, soliste instrumental

Aurélien Pascal

Révélation, artiste lyrique

Alexandra Marcellier, soprano

Révélation, chef d’orchestre

Victor Jacob

Lucie Leguay

Compositeur

Fabien Waksman – L’Île du temps, concerto pour accordéon et orchestre symphonique (CD Warner Classics « J’ai deux amours »)

Enregistrement

Bach, « Matthäus-Passion » par Pygmalion et Raphaël Pichon