VIDÉO - Arthur Rubinstein, la joie de jouer

Reconnu pour son énergie intarissable et son répertoire riche de plus de 200 enregistrements, le pianiste polonais s’est démarqué des autres par ses interprétations marquantes de Chopin, Brahms ou encore des compositeurs espagnols Manuel de Falla et Isaac Albéniz. "Je n'ai jamais eu le temps de vieillir", expliquait-il à la télévision française en 1968.

Il y a chez Rubinstein une autorité naturelle, une clarté du style et de l'énonciation des choses au piano. - Philippe Cassard

Des débuts contrastés

Benjamin d'une fratrie de sept enfants, Arthur Rubinstein est initié au piano en suivant les cours de musique d’une de ses sœurs. Prodigieusement précoce et doué de compétences impressionnantes, il donne son premier récital à l’âge de cinq ans et part étudier à Berlin alors qu’il n’a que onze ans, sur les conseils d’un proche de Johannes Brahms : le violoniste Joseph Joachim.

Enchaînant les tournées ainsi que les concerts à travers l’Allemagne, la Russie ou les Etats-Unis au début du XXe siècle, les prémisses de sa carrière sont néanmoins compliquées et teintées de périodes de dépression. Mais après une tentative de suicide ratée en 1908, son désir de jouer l’emportera sur ses doutes.

Arthur Rubinstein répétant avec le violoniste Jascha Heifetz en 1930 © Getty - Bettmann

Un homme exalté

“Rubinstein se définissait comme paresseux. Je dirais plutôt que c'était un jouisseur. Un homme qui jouissait de la vie pour tout ce qu'elle pouvait lui apporter : les femmes, les cigares, les bons repas, les conversations entre amis, les voyages”, décrit Philippe Cassard. Personnage mondain et généreux, véritable conteur habité par son amour de la musique, “ce n’est que la cécité qui l’a contraint à s’arrêter”. Il donnera son dernier concert à l’âge de 88 ans. Sa carrière aura traversé deux guerres mondiales, affronté l’exil, la vieillesse et des persécutions raciales.

J'avais aussi une jalousie folle de la vie. Je ne peux pas me résoudre à me dédier à la musique comme un moine se dédie à la religion. - Arthur Rubinstein

Arthur Rubinstein, la playlist de Philippe Cassard

A voir sur YouTube

Le concerto pour piano No.2 de Saint-Saëns

Le trio No. 1 Op. 49 de Mendelssohn

A écouter

Les concertos pour piano No. 1 Op. 11 et No. 2 Op. 21 de Chopin

Le concerto pour piano No. 1 Op. 15 de Brahms

Les Fantasiestücke Op. 12 de Schumann

A écouter sur France Musique : Portraits de famille : Arthur Rubinstein, chambriste