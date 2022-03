VIDÉO : "La Savane, ballade créole" de Louis Moreau Gottschalk par Lionel Martin

Louis Moreau Gottschalk, précurseur du free jazz ? Cela ne fait pas l’ombre d’un doute pour le saxophoniste et compositeur Lionel Martin**.** Les différents voyages du pianiste virtuose, né à la Nouvelle-Orléans en 1829, lui ont conféré une créativité impressionnante et un répertoire prolifique. Il anticipe les idiomes du ragtime en 1857 (Souvenir de Porto Rico) et compose un an plus tard une symphonie à la modernité surprenante (La Nuit des tropiques), incluant güiros et maracas, jusqu’alors très peu utilisés dans la musique classique.

Un enfant de la Louisiane

Aîné d’une famille de huit enfants, il commence à étudier le piano à l'âge de cinq ans. La musique classique étant plus populaire à la Nouvelle-Orléans que dans toute autre ville américaine à cette époque, le jeune musicien grandit en écoutant un riche mélange d'opéra français ou italien et de chansons créoles, qui laisseront une empreinte sur ses futures compositions.

Louis Moreau Gottschalk par Eugène Bataille, 1850 - Gallica - Bibliothèque Nationale de France - Eugène Bataille

Des débuts parisiens

Son père l’envoie étudier en Europe sous les auspices de Camille-Marie Stamaty (alors également professeur de Camille Saint-Saëns), et il donne son premier concert Salle Pleyel en 1845, alors âgé de 15 ans et devant Frédéric Chopin, conquis et impressionné. Tout comme Hector Berlioz, qui écrira en 1851 à propos de lui après avoir assisté à un de ses récitals : « Son jeu éblouit et choque ».

“C’est à la fois du Albert Ayler, mélangé avec du Sidney Béchet et du Chopin.” - Lionel Martin

Une savane d'influences

Pour Lionel Martin, on entend dans La Savane, ballade créole, composée en 1846, « un voyage, un appel, un cri, une mélodie ou une danse ». Inspiré par les chants de sa nourrice et ce qu’il a entendu durant son enfance, le compositeur américain allie rythme et romantisme dans une atmosphère intimement liée « au blues profond ». Afin de jouer ce morceau - initialement écrit pour piano seul - Lionel Martin, accompagné de son instrument et de pédales d’effets, est allé enregistrer diverses sonorités pour les incorporer à la partition, livrant ainsi une interprétation à la fois personnelle et fidèle à l’univers de Louis Moreau Gottschalk : mixte, innovante et sincère.

“On peut ramener cette Savane à l’histoire d’un quartier, d’un fourmillement, de rencontres.” - Lionel Martin

