Vienne : enfin un chœur de jeunes mixte pour le Concert du Nouvel An

Créée en 2004, le Wiener Chormädchen, formation féminine des Wiener Sängerknaben - Petits Chanteurs de Vienne, est composée de 25 chanteuses entre 9 et 15 ans et se produit principalement à Vienne. Contrairement au chœur des garçons qui compte 100 chanteurs entre 9 et 14 ans et qui est une véritable institution, dont la réputation dépasse les frontières autrichiennes. Sa création remonte à 1498, par l'empereur Maximilien Ier. Depuis, de nombreuses voix et talents sont passés par cette formation exclusivement masculine, notamment Joseph Haydn ou Franz Schubert... Par ailleurs les Petits Chanteurs disposent de leur propre salle de concert à Vienne, et présentent environ 300 dates chaque année, dans le monde entier.

Ce changement, pour ne pas dire révolution, revêt donc un caractère primordial dans l'évolution de l'institution, entamée suite à une loi qui oblige l'égalité dans le domaine public, promulguée en 1993. Dont la première étape fut la nomination d'Agnes Grossmann, première femme à la tête des Petits Chanteurs de Vienne en 1996.

"Nous ne sommes pas des dinosaures !"

Daniel Froschauer, le directeur du Philarmonique de Vienne, hôte historique du Concert du Nouvel An, en est le premier ravi : "Nous ne sommes pas des dinosaures, et nous ne souhaitons pas disparaitre" a-t-il déclaré à l'annonce de l'évènement. En effet, l'Orchestre philarmonique - et par extension le chœur des Petits Chanteurs - a longtemps été critiqué pour sa rigidité et son manque de modernité. Alors que l'orchestre existe depuis le milieu du XIXe siècle, il a fallu attendre 1997 pour voir arriver une première musicienne, la harpiste Anna Lelkes. En 2005, Simone Young devient la première femme à diriger l'orchestre... Et aujourd'hui, 23 musiciennes font officiellement partie de la formation, ce qui ne représente que 16% de l'effectif du Philarmonique.