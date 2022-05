Yo-Yo Ma, premier musicien à décrocher le prestigieux prix Birgit Nilsson

Le violoncelliste américain Yo-Yo Ma s'est vu décerner mardi le prix Birgit Nilsson, devenant le premier musicien à décrocher la récompense suédoise dotée d'un million de dollars, traditionnellement réservée à des artistes lyriques. Le musicien d'origine chinoise de 66 ans, né à Paris, a apporté "un chapitre important à l'histoire de la musique", a salué Susanne Rydén, présidente de la fondation Birgit Nilsson, dans un communiqué : "Avec un sens musical exceptionnel, passion et dévouement, l'engagement de Yo-Yo Ma dans la musique nous aide à imaginer et construire une société plus forte et un futur meilleur".

Le prix le plus richement doté au monde

Avec un million de dollars (environ 950.000 euros), le prix Birgit Nilsson est le plus richement doté de la musique classique, selon la fondation. "C'est un grand privilège de recevoir ce prix et de jouer un petit rôle dans l'héritage de l'un de nos plus grands modèles musicaux", a déclaré Yo-Yo Ma. Remis en mémoire de la cantatrice suédoise du même nom, ce prix récompense les chanteurs lyriques, chefs d'orchestre et institutions actives. En 2019, il avait été étendu aux musiciens.

Virtuose de renommée mondiale, près de 90 albums à son actif, Yo-Yo Ma a remporté un total de 19 Grammy Awards. Il a également interprété de nombreuses musiques de films. Lors de la pandémie de Covid-19, il avait publié fréquemment sur les réseaux sociaux des interprétations de compositeurs classiques comme Bach et Beethoven, jouant à plusieurs reprises en mémoire des victimes de la pandémie et en l'honneur des personnels médicaux.