York Bowen, le « Rachmaninov anglais » ?

Décrit par Camille Saint-Saëns comme le « plus remarquable des jeunes compositeurs britanniques », York Bowen semble en grande partie oublié aujourd’hui. Si son nom évoque vaguement quelque chose aux altistes pour qui Bowen a écrit entre autres deux magnifiques sonates, son absence des programmes de concert est un phénomène inexplicable. Auteur d’une centaine d’œuvres dont beaucoup ne sont pas encore enregistrées, c’est surtout pour son instrument, le piano, qu’il s’est particulièrement distingué, laissant un large corpus de pièces remarquables par leur richesse d’inventivité, leurs harmonies luxuriantes et la variété des textures et des expressions qu’elles évoquent.

On compare souvent Bowen à Rachmaninov, et à juste titre : ils sont à peu près de la même génération (Rachmaninov est né en 1873 et Bowen en 1884), tous les deux pianistes phénoménaux, géniaux compositeurs pour leur instrument et surtout, fidèles l’un comme l’autre, à une tradition romantique du piano, en ligne directe avec Chopin et Liszt. Cette posture leur vaudra de nombreux détracteurs à une époque où la plupart des compositeurs exploraient des voies pianistiques très différentes pour justement échapper à cet héritage. Seulement voilà, Rachmaninov est aujourd’hui réhabilité et son talent est unanimement loué tandis que Bowen est relégué aux oubliettes malgré l’intérêt d’une poignée de courageux pianistes (mais pas seulement) qui défendent son œuvre.

Queue de comète du romantisme

Né dans la banlieue de Londres le 22 février 1884, Edwin York Bowen est le troisième fils d’une pianiste et d’un riche distillateur de whisky. Il montre très tôt d’excellentes dispositions pour la musique et à quatorze ans, il reçoit une bourse pour étudier le piano et la composition à la Royal Academy of Music de Londres. Comme si le piano ne lui suffisait pas, Bowen joue également de l’orgue, du cor et de l’alto. Ce dernier instrument connaît, grâce à un certain Lionel Tertis, premier altiste à l'envergure internationale, un regain d’intérêt important en ce début de siècle de la part de quelques compositeurs anglais comme Frank Bridge, Arnold Bax ou William Walton.

Durant son adolescence, il voue une grande admiration pour les deux plus illustres Richard : Strauss et Wagner, dont il va écouter les opéras. De 1900 à 1910, Bowen est l’étoile montante de la musique anglaise. Il est lauréat de divers prix de composition, créé ses trois premiers concertos pour piano aux Proms de Londres et reçoit les éloges de Saint-Saëns et de Hans Richter, chef d’orchestre qui avait donné en créations plusieurs symphonies de Brahms et de Bruckner.

Les œuvres de cette époque tirent vers le romantisme le plus pur. La musique est généreuse, narrative, tantôt lyrique, tantôt épique. La Symphonic fantasia Op. 16 créée en 1906, se revendique de Wagner et Strauss avec une orchestration riche et de larges phrases musicales. Les concertos pour piano sont dans le prolongement de ceux de Tchaïkovski (dont le Premier concerto figure dans le répertoire de Bowen) et de Liszt (dont il joue régulièrement la Sonate en Si mineur). Le scherzo de son Premier Concerto pour piano rappelle le ton vif et léger de Mendelssohn. Quant à sa Première Sonate pour alto, elle n’est pas rappeler le style de Brahms.

La Deuxième symphonie, écrite en 1909, est probablement une de ses œuvres pour orchestre les plus marquantes, assez proche du son d'Elgar ou de Rachmaninov, et peut parfois faire songer à de la musique de film avec des envolées franchement épiques. Ici, Bowen n’invente rien de nouveau mais il parvient à réussir une étonnante synthèse de cinquante ans de musique romantique avec un grand sens des couleurs orchestrales doublé d’une belle intuition mélodique.

En 1909, Bowen, âgé de vingt-cinq ans, est nommé professeur de piano à la Royal Academy de Londres dans laquelle il fera toute sa carrière jusqu’en 1959. Pendant la guerre, il s'enrôle au sein des Scots Guards où il est corniste jusqu'en 1916.

Alors que les années d’avant-guerre avaient glorifié un talent national, les années d’après-guerre ne seront pas aussi complaisantes avec Bowen. Il faut dire que de l’eau a coulé sous les ponts depuis l’époque Édouardienne, qui correspond à la Belle-Époque en France. S’il a d’abord crié haro sur les ballets de Stravinsky, le public européen a finalement été conquis par ce langage nouveau, témoignage d’un goût pour la modernité. Déjà au début des années 1900, Strauss avait suscité scandale et fascination avec ses « opéras noirs », Salomé et Elektra. Les années 1910 voient la naissance de partitions résolument avant-gardistes qui n'ont que très peu avoir avec le langage romantique, comme le Pierrot Lunaire de Schoenberg en 1912 ou le ballet Parade de Satie, avec ses bruits de machine à écrire et de sirènes, qui crée un scandale lors de sa création en 1917.

En comparaison, les œuvres de Bowen composées dans ces années-là, et même après, semblent beaucoup moins hardies. Comme la musique de son aîné Edward Elgar, celle de Bowen se trouve marginalisée à partir des années 1920. Cela ne l’empêche pas de continuer à composer, en particulier pour le piano, pour lequel il est écrit en 1938 ce qui est sûrement la pièce maitresse de toute son œuvre, les Vingt-Quatre Préludes.

Il ne délaisse pas pour autant la musique de chambre : on trouve des sonates pour cor, pour hautbois, pour clarinette, pour flûte traversière, et même pour flûte à bec ! Ces sonates sont chacune dédiées ou crées par les plus éminents instrumentistes de leur temps : Aubrey Brain créé la Sonate pour cor, Fritz Kreisler, la Suite pour violon et piano qui lui est dédiée, et Beatrice Harrison est la dédicataire et la créatrice de la Sonate pour violoncelle.

Bowen se distingue également dans des formations inattendues comme un Quintette pour cor et cordes et un Quintette pour clarinette basse et cordes, composés dans les années 20 et 30. Comme pianiste, il est le premier à enregistrer en 1925 le Quatrième concerto pour piano de Beethoven pour lequel il compose ses propres cadences et il crée la Symphonie concertante de son compatriote William Walton. Infatigable, doté d'un caractère généreux et d'un humour pétillant, il joue et compose jusqu’au bout, se tenant à l’écart des spéculations musicales de son temps. Lorsqu’il décède à Londres, le 23 novembre 1961, les Beatles sont en train de se former et Boulez fait entendre à Paris son Pli selon pli.

Mains de York Bowen au piano, vers 1925 © Getty - Sasha

« Le Rachmaninov anglais », vraiment ?

Pour qui est familier avec l'œuvre de Rachmaninov, si des ressemblances avec celle de Bowen sont évidentes dans sa musique pour piano comme dans celle pour orchestre, elles diffèrent sur certains points. L'influence de la musique orthodoxe, des chants comme des sonorités de cloches, est une des marques du style du compositeur russe. Cette dimension parfois percussive que l'on trouve chez Rachmaninov est bien moins présente dans la musique de Bowen. Celle-ci utilise davantage de couleurs modales (c'est à dire qu'elle fait appel à d'autres gammes que les gammes traditionnelles) qui donnent parfois un aspect archaïsant, trait assez saillant qu'il partage avec d'autres compositeurs anglais de l'époque comme Ralph Vaughan Williams.

D'un point de vue stylistique, on peut également faire un rapprochement entre la musique de Bowen et celle d'un autre russe, Nikolaï Medtner. Lui aussi est un exilé comme Rachmaninov, mais à Londres (Rachmaninov s'étant réfugié aux Etats-Unis). S'il n'y a aucune preuve de la rencontre entre Medtner et notre compositeur anglais, on sait que Bowen connaissait sa musique puisqu'il jouait sa Sonate en sol mineur. Medtner, qui a écrit essentiellement pour le piano, s'est montré farouchement opposé aux tendances modernistes de son époque et son style a fait lui aussi prolonger le romantisme tard dans le XXe siècle.

Mais comment expliquer que Bowen ait été plongé dans l'ombre tandis que Rachmaninov prenait la lumière ? Une partie de la réponse est à trouver dans l'isolement dans lequel s'est trouvé Bowen en Grande-Bretagne. Rachmaninov, lui, mène assez tôt une carrière internationale en tant que chef d'orchestre et pianiste, et fait des tournées en Europe et aux Etats-Unis, lui permettant d'asseoir sa notoriété.

De plus, s'ils partagent le même langage post-romantique, Rachmaninov compose l'essentiel se son œuvre avant 1917 tandis que Bowen écrira jusqu'en 1961, ce qui augmente davantage le décalage entre le style et la réalité esthétique de l'époque d'après-guerre. Bowen fait partie de ses compositeurs qui trouvent immédiatement leur style et exploitent le même gisement toute leur vie durant, leur œuvre étant une sorte de variation sur un même thème. Comme son langage n'évolue pratiquement pas (à l'inverse de Stravinsky par exemple), Bowen est donc d'autant plus perçu comme marginal.

Une de ses dernières œuvres est sa Partita pour piano (une référence à Bach avec ses Partitas pour clavier et pour violon) qui reprend les danses baroques de circonstance : une gavotte, une sarabande, une courante, un menuet et une gigue. Un tel choix paraît à l'époque complètement anachronique.

Enfin, une dernière raison qui explique la différence de popularité entre ces deux artistes est que le compositeur russe trouve très tôt des interprètes de premier ordre pour défendre sa musique : Vladimir Horowitz ou Arthur Rubinstein. Pour Bowen, la renaissance arrivera bien plus tard.

Un retour en grâce ?

La musique de Bowen n'avait pas tout à fait disparu ni des conservatoires, ni des salles de concert, en particulier grâce aux altistes, cornistes, hautboïstes ou clarinettistes qui ne pouvaient faire l'économie des sonates qui leur étaient destinées. Pour les orchestres symphoniques et les pianistes, c'est une autre affaire. Lorsque le répertoire est grand, on est parfois paradoxalement frileux pour l'étoffer avec des pièces hors des sentiers battus et ceci est particulièrement vrai pour Bowen car la difficulté d'exécution des œuvres pour piano fait préférer, pour la même quantité de travail, des partitions déjà acquises à la cause du public.

Heureusement, depuis quelques années, certains interprètes ont pris à bras le corps cette musique et ont gravé, parfois pour la premières fois, les œuvres du compositeur anglais. En France, la pianiste Marie-Catherine Girod a été une pionnière en 1994 avec un album consacré, entre autres, aux Préludes. Le britannique Stephen Hough lui emboîte le pas l'année suivante. Dans la note d'intention de son album, Hough déclare :

"Il fait partie de ces artistes qui commencent à écrire dans le style de leur époque et, se sentant à l'aise et inspirés par ce style, sont réticents à changer. [...] J'ai découvert en Bowen un artisan du piano de la plus haute qualité - une écriture pianistique si élégante et raffinée qu'elle semblait se glisser autour de la main comme un vieux gant en cuir d'agneau, le contrepoint se posant confortablement entre les doigts plutôt que sous la main. Voici un façonneur de contrepoint dont la conduite des voix, comme un motif complexe, est assemblée de manière élégante et imperceptible"

Depuis les années 2000, les labels britanniques ont montré l'exemple en amorçant un important travail de défrichage de ce répertoire du premier XXe siècle anglais un peu oublié. Dans cette dynamique de revalorisation, Bowen retrouve une place de choix aux côtés de Franck Bridge, John Ireland ou Arnold Bax et on redécouvre peu à peu son œuvre.

Ces enregistrements, qui se font de plus en plus nombreux, permettent à présent de nous donner une idée suffisamment précise de sa musique en attendant le plaisir d'entendre dans les salles une symphonie, un concerto, ou pourquoi pas, un programme mêlant habilement préludes de Rachmaninov et de Bowen… à bon entendeur !