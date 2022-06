Yunchan Lim, prodige de 18 ans, décroche l'or au concours Van Cliburn

Il était le préféré du public du Bass Performance Hall, et le favori de milliers d'internautes qui ont suivi la compétition en ligne. Yunchan Lim, pianiste sud-coréen de 18 ans, s'est imposé comme une évidence à l'issue de la 16ème édition du prestigieux Concours Van Cliburn, qui se déroulait depuis début juin à Forth Worth au Texas. D'une technique et d'une précision inouïes, mais aussi d'une remarquable sensibilité artistique, son interprétation virtuose du troisième Concerto pour piano de Rachmaninov a scellé sa victoire. Timide et humble, y compris au moment de recevoir le Premier prix, Yunchan Lim remporte 100.000 dollars et un suivi personnalisé de sa carrière durant 3 ans.

La Russie et l'Ukraine sur le podium

La Russie et l'Ukraine se partagent le reste du podium. Anna Geniushene, 31 ans, formée à Moscou, décroche la médaille d'argent, un suivi personnalisé et 50.000 dollars (à la suite notamment d'un sublime Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski et d'un récital de haute volée ). Une performance d'autant plus méritante étant donné le contexte de la guerre. "Je n’ai pas eu assez d’opportunités pour vraiment travailler et pratiquer ces derniers mois, parce que nous avons déménagé en Lituanie, avec mon mari et mon petit garçon", confiait-elle à France Musique. "C’est un moment assez difficile, mais en même temps, j’en profite véritablement."

Dmytro Choni, le lauréat ukrainien de 28 ans, qui vit aujourd'hui en Autriche, a préféré ne pas évoquer la guerre mais se focaliser sur l'accueil triomphal qui lui a été réservé : "Je suis heureux à chaque fois que je joue sur la scène. J’apprécie le soutien du public, c’est un plaisir de jouer pour eux." Outre la jolie somme de 25.000 dollars, il bénéficiera aussi d'un accompagnement personnalisé après le concours.