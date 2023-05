10 ans de trap en France : quel bilan ?

Avec plus de trois décennies d’existence au compteur, le rap français a largement atteint l’âge de maturité. Malgré tout, il reste l’un des genres les plus dynamiques du paysage musical français, renouvelant constamment ses codes, ses influences, et ses têtes d’affiche. Musique la plus vendue en France, le rap n’aurait peut être pas connu une telle destinée sans une révolution entamée en 2012-2013 avec l’arrivée, puis la démocratisation des sonorités trap.

Avant 2013

Avant l’arrivée de la trap, le contexte est morose. La première génération de rappeurs (NTM, IAM, Solaar, Assassin) a pris sa retraite ou est à bout de souffle, la seconde génération (Arsenik, Ministère Amer, la Fonky Family, Sniper) est en fin de cycle, et la troisième s’est heurtée à la crise de l’industrie du disque, en faisant une véritable génération maudite. Quand de nouveaux talents émergent à partir de 2010, le contexte n’est pas favorable : certains tombent dans l’oubli, d’autres devront patienter des années avant de connaître un véritable succès (Sadek, Fianso).

Surtout, le rap français se cherche sur le plan artistique : les codes des années 90-2000 ont vécu, mais le public est hermétique aux bouleversements. Autotune et sonorités sudistes sont l’objet de débats enflammés, la notion de rap portant obligatoirement un message est encore bien ancrée dans les esprits, et les tentatives de modernisation sont rarement convaincantes. Certains rappeurs créent une rupture avec une proposition plus radicale sur le plan artistique (Mac Tyer, Alpha 5.20, la scène de Grigny), permettant aux sonorités du Sud des Etats-Unis de se démocratiser. Une forme de rap plus décomplexée parvient progressivement à s’imposer, notamment sous l’impulsion des grosses têtes d’affiche que sont Booba et La Fouine, préparant le terrain pour une petite révolution.

Quand la scène trap explose en France en 2012-2013, elle répond donc à une véritable demande du public, qui ressent le besoin de changer des formes plus classiques de rap. Les artistes d’Atlanta (Chief Keef, Lil Reese) et Chicago (Waka Flocka, Future) sont en pleine effervescence, et influencent inévitablement toute une génération de rappeurs et de beatmakers français. Kaaris devient l’incarnation du genre en France pour plusieurs raisons : il arrive au bon moment, son personnage de brute sanguinaire est parfaitement travaillé, et surtout, il est intouchable sur le plan artistique. Ce que l’on va finir par appeler trap en France sera finalement un mélange entre les sonorités de différentes scènes américaines : la drill (celle de Chicago, pas celle de Londres), la trap (plus celle d’Atlanta des années 2010 que celle de Memphis), la musique cloud, et le rap français plus classique.

Ce que la trap a changé en France

La première grande conséquence de l’arrivée de la trap en France est un changement global des mentalités. Le rap trop décomplexé était jusque là à la marge, et le premier critère pour juger de l’intérêt d’un artiste était l’écriture. Après Kaaris et ses punchlines ultrasexualisées, la voie s’ouvre pour toute une nouvelle génération. Les curseurs se déplacent : si Gradur ou Niska explosent et vont chacun représenter des nouveaux courants de la trap à la française, ce n’est pas pour leur plume, mais bien pour l’énergie qu’ils dégagent.

Avec ces nouvelles manières de construire des morceaux, le rap français change complètement son fusil d’épaule. Malgré des conséquences fâcheuses, comme l'uniformisation des beats trap, ou l’épidémie de triplet-flow, cette nouvelle dynamique permet au monde du rap de se renouveler sur tous les plans. De nombreux jeunes rappeurs se lancent, de nouvelles têtes d’affiche apparaissent, et beaucoup d’artistes parviennent ainsi à définir une direction artistique qui leur faisait défaut jusqu’ici. On pense par exemple à Lacrim, qui change de statut à cette période en s’imposant comme l’un des rappeurs les plus efficaces sur ces nouvelles sonorités, ou, quelques années plus tard, à Fianso.

On voit également des vétérans s’offrir une véritable cure de jouvence. Le tournant opéré par le rap français est l’occasion pour eux de se renouveler, et de repartir sur de nouvelles bases : Rim’K, Alkpote, Mac Tyer, parviennent chacun à leur manière à surfer sur la vague, prolongeant leur longévité artistique et touchant de nouvelles générations d’auditeurs.

De nombreux artistes doivent leur carrière à l’explosion de la trap, y compris parmi ceux qui ne pratiquent pas directement ce type de musique. De la même manière que le rap des années 90 a ses grands classiques, le rap de la décennie 2010 a vu quelques albums s’imposer comme de véritables classiques de la trap. On retient bien évidemment les deux premiers volumes d’Or Noir (Kaaris), mais aussi Paraplégique (Niro), Nero Nemesis (Booba), JesuispasséchezSo (Sofiane), ou RIPRO 2 (Lacrim).

Surtout, le rap français prouve sa grande capacité d’adaptation : non seulement il parvient à assimiler les influences d’Atlanta et Chicago pour en faire un nouveau sous-genre à part entière, mais il pousse d’autres sonorités à évoluer : dans le sillon de la démocratisation de la trap à la française apparaissent l’afrotrap ou la cloud music, tandis que le RnB adopte lui aussi des rythmiques trap. En bouleversant le rap français dans ses certitudes les plus fondamentales, la trap a changé les mentalités des auditeurs, permettant quelques années plus tard l’émergence de nombreuses tendances.

Dix ans de trap en France : et maintenant ?

On aurait eu du mal à y croire il y a dix ans, mais en 2023, la trap a elle aussi ses puristes. Le genre a été tellement hybridé et adapté qu’il a peu à peu laissé ses grosses spécificités de côté, et ses principaux éléments distinctifs font désormais partie des codes du rap français. Aujourd’hui, peu de rappeurs français font réellement de la trap telle qu’elle a émergé en 2012-2013.

Depuis, d’autres tendances ont supplanté la trap dans le cœur des auditeurs, mais aucune n’a eu un impact aussi spectaculaire, profond et durable. La drill londonienne a reproduit le même type de schémas : sa démocratisation s’est accompagnée d’une uniformisation des productions et des flows, et ses rythmiques très spécifiques se sont vite retrouvées mariées à d’autres sous-genres. On a eu droit à des titres RnB sur des prods drill, de la même manière que cela s’était produit avec la trap 10 ans plus tôt. Cependant, à l’échelle du rap français, on ne peut pas parler de véritable révolution.

Dix ans après son arrivée en France et son adoption de masse, la trap reste donc le dernier grand sous-genre à avoir véritablement transformé en profondeur le rap français. Bouleversant les mentalités des auditeurs et des artistes, elle a contribué à décomplexer l’état d’esprit général du rap, ouvrant la voie à de nombreuses autres tendances. Initiant un renouvellement quasi-intégral des têtes d’affiche, la période 2012-2013 constitue un moment charnière dans l’histoire du rap en France.