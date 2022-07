10 projets passés sous les radars, mais qu'il faut absolument écouter

En pleine période de vacances, il se peut que vous ayez épuisé votre stock d'écoutes et que vous ayez perdu de l'inspiration. Pour vous donner de nouvelles idées de découvertes, on vous propose 10 projets qui n'ont pas été très médiatisés et qui ont retenu notre attention.

BEEBY - "GAIA"

Pour commencer cette sélection, parlons du dernier projet de Beeby. Le rappeur d'Aubervilliers a dévoilé le 26 juin dernier GAIA. Un projet de 13 morceaux qui reprend la même direction artistique que Morningstar, sorti deux ans plus tôt.

GAIA met en perspective l'univers contrasté de Beeby, qui va osciller entre chaos et harmonie tout le long du projet. Le rappeur nous fait don de ses flows mélodieux et nous fait entrer dans son univers. Un univers qui l'installe définitivement comme une étoile montante de ce rap game.

THAHOMEY, SKUNA - "HEAT"

Skuna est un habitué des projets collaboratifs. Après s'être fait connaitre aux cotés de Youv Dee, le beatmaker a co-réalisé trois projets cette année : avec winnterzuko, avec Sadansolo et avec thaHomey. C'est sur ce dernier que nous allons revenir aujourd'hui.

Intitulé HEAT, ce projet est tout d'abord porté par la voix et le flow de thaHomey, une des figures phares de la DMV en France. Pour l'accompagner, Skuna envoie un panel de prods aux sonorités estivales qui font de ce projet, une parfaite bande son pour vous accompagner autour de votre piscine. En bonus, les auditeurs auront la chance d'écouter les apparitions de La Fève et Chanceko qui ajoutent encore plus de relief à HEAT.

LUTHER - "GARÇON"

Encore inconnu pour certains, Luther ne devrait pas tarder à changer la tendance. Signé sur le label de Disiz, Sublime , le rappeur a sorti son deuxième album tout début juin. Un projet à l'ambiance plutôt sombre et mélancolique, comme en témoigne sa cover, mais qui offre aux auditeurs une expérience originale.

Composé de huit titres, le projet nous présente les différentes facettes de Luther. Sur des prods très riches et futuristes, le rappeur varie les flows et montre une grande qualité d'adaptation additionnée à une très belle plume. Après un tel album, on a déjà hâte de découvrir la suite afin de voir comment Luther va encore nous impressionner.

ENCHANTÉE JULIA - "LONGO MAÏ"

SI vous voulez écouter une douceur auditive, foncez sur LONGO MAÏ de Enchantée Julia. Nouvel EP de la chanteuse après le très bon Boucle, sorti en 2019, le projet montre une Enchanté Julia encore plus maître de son art. Elle impose désormais une vraie patte artistique et entre encore plus en profondeur dans les thèmes qu'elle aborde, notamment celui de l'amour.

Que ce soit de belles balades ou des mélodies plus funky, Enchantée Julia se montre polyvalente sans perdre le fil d'un projet à la tonalité douce. Pour l'accompagner, la chanteuse, s'est entourée de Benjamin Epps et du duo Terrenoire. Des invités qui se fondent parfaitement dans le décor tout en offrant une variété intéressante.

BRICKSY & 3G, H JEUNECRACK - "CACTUS MUSIQUE"

Comme son nom l'indique, H JeuneCrack est une des pépites qui commence à faire du bruit. Après une année 2022 déjà bien fournie avec ses projets 2ème Cycle et Mauvaise Musique (en collaboration avec Beamer), le rappeur s'est associé au duo de beatmakers Bricky & 3g pour sortir Cactus Musique.

Un projet de cinq titres dans lequel H JeuneCrack nous ressort son magnifique flow nonchalant. Un flow nonchalant qui ne signifie pas pour autant un manque de talent. Au contraire, l'auteur de Dromadaire est un très bon rappeur et écrit plus que bien. A l'aide de structures très bien travaillées et de phases humoristiques, qui s'accordent parfaitement à son interprétation, le rappeur de Toulouse prouve une nouvelle fois son statut de crack.

LORD GASMIQUE - "RÉSILIENCE"

Ancienne pépite du rap belge, notamment présent sur la fameuse compilation Tueurs avec Damso, Hamza, Kobo etc..., Lord Gasmique est revenu sur le devant de la scène mi-juin. Trois ans après son dernier projet, il dévoile Résilience. Un projet dont il ne faut pas se fier à la cover douce et aérée.

En effet, le rap de Lord Gasmique est kické, puissant et incisif. Avec sa voix sombre et accompagné de prods très marquées par les basses, le rappeur de Bruxelles n'est pas là pour vous faire danser. Pour accompagner le tout, Caballero et Slimka viennent offrir de belles performance techniques et énergiques qui s'incorporent à merveille dans le projet.

LES GRANDS ENFANTS - "DEAD FLOWERS & MELODIES"

Mélange d'influences, le projet Dead Flowers & Melodies des Grands Enfants saura plaire aux plus futuristes d'entre vous. Composé du beatmaker Marius et du chanteur/rappeur Nils, le duo est un des représentants de ce que l'on appelle communément l'"Hyper-pop". Un terme assez large pour désigner un style de musique qui commence à prendre de plus en plus de place en France, notamment à travers des artistes comme snorunt, Realo ou encore Babysolo33.

Avec Dead Flowers & Melodies, Les Grands Enfants proposent un projet dans lequel on peut retrouver des touches d'emo rap, de rock ou encore d'électro. Pour accompagner la sortie, le duo a envoyé un court métrage de 22 minutes très inspiré de l'univers 3D et des jeux vidéos qui nous fait entrer un peu plus dans leur univers. Une preuve de leur envie de bien faire et de se donner les moyens d'acquérir un public qui ne fera que grossir ces prochaines années.

HIBA - "SÉDENTARISÉE MUSIQUE"

La BO de votre été ? On met une petite pièce dessus. HIBA a sorti, mi-juin, sa première mixtape sédentarisée musique. Après avoir sorti trois EPs en trois ans, le duo continu son ascension avec un projet éclectique et créatif qui apporte un vrai vent de fraicheur au rap français.

Au programme : des prods très organiques et instrumentales qui donnent un côté estival au projet. Mais également, des thèmes, aussi personnels que légers, qui offrent aux auditeurs un arc-en-ciel d'émotions. Un bon mélange, parfaitement exécuté, qui prouve que le duo maîtrise, désormais, son univers.

HUNTRILL - "BIGSTRAAT"

Pour les amoureux de la technique, ce projet est pour vous. Déjà mis en lumière cette année avec le projet REPLICA, produit par Hologram Lo', Huntrill est revenu fin juin avec BigSTRaat. Un projet dans lequel on peut retrouver Ratu$ et Rounhaa.

Les fans de rimes sont donc servis avec ce douze titres percutant, dans lequel Huntrill a décidé de tout brûler et fait étalage de sa technique sur des instrus trap.

C4000, GOUAP RTTCLAN - "GASOLINA TAPE"

C'est un duo qui avait déjà collaboré à plusieurs reprises et qui s'est allié, cette fois-ci, pour un projet entièrement collaboratif. Le rappeur Gouap, membre du groupe RTT Clan (et plus largement du collectif Lyonzon), et le beatmaker C4000 ont sorti la Gasolina Tape le 24 juin dernier.

Un projet aux prods très aériennes et lancinantes qui s'accordent parfaitement au flow suave de Gouap. Douze morceaux d'une moyenne de deux minutes chacun qui offrent aux auditeurs un projet court mais qui se déguste sans modération.

Avec cette liste, on espère que de nouveaux morceaux apparaitront dans vos playlists et que vous découvrirez le nouvel artiste qui fera basculer votre coeur.