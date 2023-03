10 slogans de manif à emprunter au rap français

Ces dernières années, le rap français est devenu le meilleur allié des manifestants. De nombreuses punchlines ont ainsi été reprises ou détournées pour devenir de véritables slogans. On pense évidemment au “se lever pour mille-deux c’est insultant” de Sch, mais bon nombre d’autres extraits de textes ont été empruntés à PNL, Médine ou Dinos pour finir sur des pancartes dans les rues des grandes villes.

Quand on parcourt les lyrics des milliers de morceaux de rap français publiés depuis plus de trente ans, on se rend vite compte que le réservoir de phrases utilisables dans un contexte de manif’ est inépuisable. Pour inspirer les manifestants, dont l’activité bat le plein en cette belle période de 49.3, on a donc imaginé une nouvelle série de slogans potentiels.

Ouai, ouai, le monde est méchant, le monde est méchant ! (Niska)

Pour quel type de manifestation ? Fonctionne dans n’importe quel contexte, puisque le message est universel et qu’il est même applicable dans toutes les situations de la vie. On peut diriger cette punchline contre tout et n’importe quoi : le gouvernement, les banques, les mesures sanitaires, les violences policières, et plus globalement, tout type d’injustice.

Si on veut détourner le slogan : Il suffit de remplacer “le monde” par l’objet de notre colère. “Macron est méchant”, par exemple, c’est bête et ça manque d’arguments concrets, mais ça marche parfaitement. L’erreur à ne pas faire : Prendre la punchline trop au premier degré façon Caliméro, et laisser croire qu’on manifeste uniquement parce que le monde n’est pas gentil.

Mon bébé faut la santé, sans finir à la Santé (Hamza)

Pour quel type de manifestation ? Idéal pour le secteur hospitalier et le personnel de santé, dans une manifestation qui dénonce le sous-effectif, le surmenage, l’absence de moyens, et les conditions de travail catastrophiques.

Si on veut détourner le slogan : Pas besoin de détournement, on poursuit simplement la phrase déjà écrite par Hamza : “mon bébé faut la santé, sans finir à la Santé, éviter les tranchées”. Trois mots à ajouter au marqueur, et la pancarte pro-personnel de santé devient un slogan anti-guerre.

L’erreur à ne pas faire : Ne retenir que la partie “ne pas finir à la Santé” et utiliser le slogan dans une manif de soutien à Pierre Palmade. Ou manifester pour le soutenir. Ou le soutenir publiquement. Ou le soutenir silencieusement.

On veut chiller comme un rentier, palper comme un banquier (Zesau)

Pour quel type de manifestation ? Toutes celles où il est question d’oseille de près ou de loin : augmentation des salaires, du point d’indice, inflation, hausse du prix de l’essence, du tarif de Netflix, etc.

Si on veut détourner le slogan : On remplace banquier par ministre, ou on vise directement le banquier le plus célèbre de France.

L’erreur à ne pas faire : Viser uniquement le petit chargé de clientèle du Crédit Agricole en CDD à 1390 euros, ok il a le rôle du banquier et il est pas arrangeant sur les agios, mais ses fins de mois sont aussi difficiles que celles de ses clients.

L'argent ne tombe pas du ciel, c'est pas comme la pluie (Alpha Wann

Pour quel type de manifestation ? Même principe que la précédente, toutes celles où il est question d’oseille.

Si on veut détourner le slogan : Les possibilités sont nombreuses, on peut par exemple remplacer “la pluie” par “les parachutes dorés”.

L’erreur à ne pas faire : Utiliser ce slogan dans une manif pour le climat pendant laquelle on dénonce les sécheresses de plus en plus nombreuses.

Si j'te raconte ma vie, tu vas dire : "Dinguerie, mais quelle dinguerie, mais quel enfer" (Disiz)

Pour quel type de manifestation ? A peu près toutes : que l’on soit enseignant, personnel médical, étudiant, retraité, pêcheur, agriculteur, intermittent du spectacle, chauffeur-routier, ou autre, il existe beaucoup trop de raisons pour comparer sa vie à un véritable enfer.

Si on veut détourner le slogan : On peut piocher d’autres punchlines dans le même morceau si la manifestation dégénère. En cas d'émeute, “barbelés, m'empêcheront pas d'escalader cagoulé” ; en cas de pillage “J'balance leurs objets personnels dans la ruelle” ; et si ça finit en prise de l’Elysée et redite de la révolution de 1789, “les ennemis, c'est jusqu'à la muerte, jusqu'à la mort”.

L’erreur à ne pas faire : Prendre ses slogans dans le même morceau, mais choisir le début du premier couplet de Damso. A moins de manifester pour le droit de faire des cunnis au cannabis, mieux vaut s’abstenir.

Pourquoi tu fais jamais, c'que tu as promis ? (Laylow)

Pour quel type de manifestation ? Celles qui impliquent une promesse non-tenue de la part d’un élu -c’est donc applicable à peu près tout le temps.

SI on veut détourner le slogan : Suffit de rajouter un petit mot doux à la fin de la phrase, du type “pourquoi tu fais jamais c’que tu as promis, batard ?”

L’erreur à ne pas faire : Préparer la manif avec sa copine, écrire en gros au marqueur rouge sur une pancarte “pourquoi tu fais jamais c’que tu as promis”, et se manger dans la gueule toutes les promesses non-tenues que tu lui as faites, comme l’emmener en week-end à Rome ou arrêter de faire passer la Ligue des Champions avant les soirées avec elle.

Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Allons à l’Élysée, brûler les vieux (NTM)

Pour quel type de manifestation ? Un grand grand classique, qu’on voit malheureusement trop peu dans les manifs. Les plus jeunes générations ne connaissent pas forcément cet hymne de la révolte sociale, il est donc important de leur transmettre cet héritage et de leur rappeler que ce le Suprême NTM a représenté à sa grande époque.

Si on veut détourner le slogan : Selon la cible, on peut remplacer l’Elysée par l’Assemblée, Matignon, ou autre. On invite quand même tout le monde au dialogue et à l’échange civilisé, le feu est une solution extrême.

L’erreur à ne pas faire : Quand on cherche à foutre le feu quelque part, on prend le risque de se brûler, et la planète souffre déjà assez des incendies pour qu’on en rajoute une couche.

Ça coûte cher de s'payer ma tête (Khali)

Pour quel type de manifestation ? Celle où le peuple parle d’une seule voix, et se décide à aller se venger de toutes les fois où son honneur a été bafoué.

Si on veut détourner le slogan : Si tout le monde est chaud et qu’on part sur un 14 juillet 1789 bis, possible d’ajouter “et je viens prendre la tienne” à “ça coûte cher de s’payer ma tête”.

L’erreur à ne pas faire : Se payer la tête du peuple. Pas bien malin.

J'suis d'mauvaise humeur, mauvaise humeur, là j'suis d'mauvaise humeur (Ziak)

Pour quel type de manifestation ? Pas les plus pacifiques, mais plutôt celles qui démarrent dans un climat de tension et risquent de finir en véritable insurrection.

Si on veut détourner le slogan : On peut piocher dans d’autres morceaux de Ziak et utiliser par exemple “on ne prend plus les disquettes, on va te niquer ta mère dès qu'elle sera prête” en cas de réponse un peu trop tiède du gouvernement.

L’erreur à ne pas faire : Manifester uniquement parce qu’on est de mauvaise humeur. Si y’a pas un truc à revendiquer, une loi à faire sauter, ou une cause à défendre, pas certain que ça vaille le coup.

Qu'est-ce que j'fous dans une putain d'manif' ? (Orelsan)

Pour quel type de manifestation ? Toutes, à partir du moment où on n’a pas compris ce qu’on fout là, et qu’on espère juste passer le temps, pécho, ou découvrir de l’intérieur les

fameux “french riots”. Si on veut détourner le slogan : Compléter le slogan par une revendication. Par exemple : “Qu’est ce que je fous dans une putain d’manif ? Je me bats pour ma retraite, batard”.

L’erreur à ne pas faire : Demander à un mec en costume spiderman “au fait, pourquoi on manifeste ?” alors qu’il est surtout là pour essayer de pécho.