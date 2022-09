13 Block : où en est-on ?

Quasiment deux années se sont écoulées depuis la sortie du dernier projet en date de 13 Block , BLO II. Deuxième album de la discographie du groupe, il devait alors concrétiser sa montée en puissance et lui permettre de changer définitivement de dimension. Malgré le succès relatif de ce projet, l’évolution de 13 Block en tant que groupe semble avoir ralenti depuis cette sortie. Chaque membre développe avec plus ou moins de réussite sa carrière solo, et on en arrive à se demander ce qu’il advient de l’entité 13 Block au complet.

Le parcours du groupe n’a jamais été un long fleuve tranquille. Plutôt confidentielle pendant ses premières années d’activité**, l’équipe sevranaise a connu une montée en puissance** progressive sur ses trois premiers projets entre 2014 et 2016, avant d’effectuer une véritable percée en 2017-2018 en obtenant un solide succès critique avec le projet Triple S. Le premier véritable album, BLO, publié en avril 2019, a confirmé l’ascension du groupe, et surtout concrétisé sa marche en avant en devenant son premier succès populaire.

Au-delà d’une première semaine solide (7661 ventes) et d’un disque d’or conquis en dix mois, c’est surtout dans son impact médiatique que 13 Block a changé de dimension. Des cartons de Petit Coeur et Zidane à la folie autour du titre emblématique Fuck le 17, ce premier album a permis à Zed, Zefor, Stavo et OldPee de passer un cap. 18 mois plus tard, le deuxième album, BLO II, devait être celui de l’explosion définitive. Avec 19 titres, une importante campagne promotionnelle, et des featurings avec de grosses têtes d’affiche (Niska, Maes, Sch, PLK, Zola) pour porter le tout vers le haut, le groupe sevranais était sur les bons rails pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Le bilan de BLO II

On peut voir la bonbonne à moitié pleine, ou à moitié vide. Côté positif, l’album réitère la bonne première semaine de BLO (7834 ventes), certains extraits tournent beaucoup (Tieks feat Niska, Babi, Aminata feat PLK), et côté artistique, on a droit à des surprises réussies (Pavel, Akira). Surtout, il reste dans la continuité du premier album, et ne trahit pas l’univers du groupe. Malgré quelques titres plus ensoleillés sur le plan des sonorités, l’ensemble reste fidèle au décor que l’on a connu jusqu’ici.

Côté négatif, réaliser les mêmes chiffres de ventes que sur le projet précédent peut être vu comme de la stagnation, ce qui n’est jamais très bon dans l’industrie de la musique. BLO II est pensé comme une suite directe du premier volume, et en reprend donc les codes, y compris sur le plan visuel, avec une cover faisant directement référence à celle de BLO. La frontière entre continuité et absence de renouvellement est fine, et certains auditeurs y voient le signe d’une perte de vitesse.

Les carrières en solo

Dans un groupe de quatre, les réussites en solo sont forcément inégales. Du côté de 13 Block, certains membres s’en sortent plutôt bien, d’autres ne donnent pas forcément l’impression de vouloir s’émanciper de leur collectif. Quoi qu’il en soit, le travail en solo de chacun a forcément un impact sur la production du groupe. Il peut être positif, en apportant de la diversité et une nouvelle énergie, ou au contraire, aller à l’encontre de la dynamique du groupe et créer de la division.

Zed

Comme tout le monde s’y attendait, c’est celui qu’on sent le plus à l’aise en solo. Beaucoup sollicité en featuring, y compris par des grosses têtes d’affiche comme Booba, Nekfeu, Koba LaD ou Maes, il a su développer dans son coin ce qui avait fait sa singularité au sein de 13 Block. Il continue ainsi d’exploiter sa maîtrise des gimmicks, son flow nonchalant et surtout sa qualité la plus palpable, à savoir sa capacité à interpréter des refrains accrocheurs. Pas vraiment d’inquiétudes donc sur la suite de son parcours en solo, même si ses performances sont plus suivies lorsqu’il s’agit de collaborations que sur ses propres projets. On espère surtout que sa réussite rejaillira sur l’aura du groupe.

Zefor

Une réussite plus critique que populaire : Zefor jouit d’une certaine réputation dans le petit monde du rap français, comme en témoignent ses collaborations avec Dinos et Zixko ou encore Luv Resval. Beaucoup plus orienté sur l’aventure collective que sur les ambitions personnelles, il a livré peu de titres en solo, et n’a pas donné de véritables indications sur la suite de sa carrière en dehors du groupe. Il est donc plus difficile de l’imaginer se lancer dans un véritable parcours artistique dans son coin, lui qui est typiquement un joueur de collectif.

OldPee

Il y a encore quelques semaines, on aurait pu écrire la même chose qu’à propos de Zefor : plus axé sur le collectif, il semblait voir sa carrière individuelle comme une petite récréation, sans forcément chercher à trop insister. La sortie de son premier projet solo, WSHHH, a changé la donne : la première partie de la tracklist, très sombre et crue, a confirmé tout ce qu’on savait déjà du rappeur. La deuxième partie, plus ouverte, nous laisse entrevoir d’autres possibilités pour lui, et notamment une capacité à travailler des singles potentiellement accrocheurs.

Stavo

Un cas particulier, puisqu’il faut distinguer l’image publique du rappeur d’un côté, et sa production artistique de l’autre. Avec sa personnalité sans filtre, son vocabulaire atypique, et ses concepts philosophiques, il fait toujours beaucoup parler, et devient facilement l’objet de mêmes ou d’expressions virales (“merci pour les travaux”). Côté musique, sa grosse personnalité artistique lui permet de se démarquer assez facilement, et s’il est encore trop tôt pour parler d’une explosion définitive, certaines de ses collaborations ont marqué les esprits : Numérologie avec Freeze Corleone, Anarchie avec Zesau, ou encore Buvance avec Le Juiice -sans oublier le quasi-conceptuel Code 46. Son premier EP solo, Kipsta, a été une entrée en matière discrète, on attend donc la suite des évènements, en espérant là aussi un retour en force avec le reste de 13 Block.

Le prochain album de 13 Block

La publication du titre Vie de Gangster fin juin aurait pu rassurer les fans. Plusieurs éléments créent cependant un certain scepticisme au sujet d’un retour du groupe au complet sur un véritable album. D’abord, Vie de Gangster n’est pas extrait d’un projet de 13 Block : ce single fait partie d’une compilation. Deuxièmement, cette compilation, ce fameux projet 100% Sevran qui fait polémique à cause de certaines absences, traîne un peu en longueur. Maes a même expliqué avoir “retiré ses voix” à cause du temps que prenait le projet pour sortir. Il est donc possible que le morceau de 13 Block ne soit pas si récent, et qu’il ait été enregistré bien en amont.

Enfin, une autre indication pose question. Il s’agit de la description officielle du morceau : “13 Block se retrouve exceptionnellement pour la compilation Sevranaise Sale Epoque”. On n’évoquerait pas une “réunion exceptionnelle” pour un groupe actuellement actif et en pleine préparation d’un album. Pourquoi cette collaboration à quatre est-elle si exceptionnelle ?

Zed étant concentré sur la préparation de son premier véritable album, il va certainement falloir attendre au moins cette sortie pour y voir plus clair au sujet de l’avenir du groupe. Une chose est certaine : malgré les carrières de chacun, l’énergie qui se dégage des morceaux de 13 Block au complet est inimitable. Une fois que chacun aura rechargé ses batteries, enrichi son univers artistique, et progressé dans son coin, on espère donc que les quatre trappeurs sauront se retrouver pour un projet ambitieux et à la hauteur des attentes des fans.