21 Savage : "je dois encore voir les Gunners gagner la Premier League"

Ce 4 novembre, deux des plus grands rappeurs de leur génération : Drake et 21 Savage allient leur force pour un projet de 16 titres qu'on valide vraiment (déjà 4 écoutes).

Jeune britannique, fan d'Arsenal

Contrairement à ceux que beaucoup pensent, 21 Savage n'est pas né aux USA mais à Londres. C'est à partir de 7 ans qu'il déménage avec sa mère au pays de l'Oncle Sam et précisément à Atlanta. Loin de sa ville natale : 6770 kilomètres de distance, le jeune 21 n'a pas oublié ses racines et sa passion pour le foot et les Gunners. Club mythique de la Premier League, Arsenal n'a plus gagné de titre de champion depuis 2004... une éternité donc. Né en 92, Savage a donc vu (ou pas) 3 fois le club londonien gagner le championnat, mais visiblement ça ne lui suffit pas (il devait être trop jeune ou il regardait la NBA à la place...) comme il le dit dans le morceau Circo Loco avec un gros sample de Daft Punk.

Publicité

"Je dois encore voir les Gunners gagner la Premier League"

21 Savage - "Circo Loco"

Une petite phase qui va ravir les fans du rappeur qui sont aussi supporters des Gunners, il doit en avoir un paquet. Surtout que cette année, l'équipe entrainée par Mikel Arteta pointe à la première place du classement à la 12ème journée, 2 points devant la team des Avengers Manchester City.

21, c'est peut être la bonne cette année pour ton club de coeur. En attendant, merci pour l'album.