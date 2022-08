25 ans de la mort de Lady Di : 10 punchlines du rap français en son hommage

Il y a 25 ans jour pour jour, le 31 août 1997, une icône mondiale nous quittait : Lady Diana mourrait dans un accident de voiture à Paris. Depuis, le mythe autour de la princesse au destin funèbre n'a fait que grandir, jusqu'à devenir. L'ex-épouse du Prince Charles est devenue une légende, jusqu'à essaimer son ombre dans la culture populaire, même plus de vingt ans après sa disparition.

Le rap ne fait pas exception à la règle : même si vous aurez peut-être du mal à imaginer un Mac Tyer fan de la petite princesse chérie des amoureux de la royauté anglaise, celui-ci, comme de nombreux artistes du milieu, n'a pas manqué de faire une petite ref' à l'anglaise. Et il est loin d'être le seul : Nekfeu, les Casseurs Flowters, Alkpote ou encore Soprano y sont tous allés de leur petite punchline sur Lady Di.

On vous a concocté le meilleur de ces refs, et à l'occasion, on a pu noter que nos rappeurs préférés n'étaient pas toujours très inspirés : la plupart ne mentionnent Diana que pour évoquer son accident tragique, et une punchline en particulier revient dans beaucoup de morceaux ("ne pas voir le bout du tunnel comme Lady Di" et autres déclinaisons sur le même principe).

Soprano :

"Amoureux de lady Diana

J’aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l’Alma"

(Hiro)

La Fève :

"J'vois pas l'bout du tunnel comme Lady D"

(Lady Diana)

Mac Tyer :

"L'espoir va die comme Lady Diana"

(Je suis une Légende)

Vald :

"Mort-vivant comme Lady Di"

(Primitif)

Jok’Air

"Du vendredi au lundi, sois ma princesse comme Lady Di'"

(Indépendante)

Casseur Flowters :

"Et si t’as peur de partir et qu’il est trop tôt, laisse une empreinte comme Lady Di sur le poteau"

(Fonce dans le mur)

Nekfeu:

"Toutes ces promesses gravées sur le cercueil de Lady Di"

(L’homme qui ne fallait pas 10 centimes)

Alkpote :

"Tu crèveras sous un pont comme Lady Di"

(Enfant terrible)

Georgio :

"Je veux juste trouver l’équilibre, apporter ma pierre à l’édifice, vivre plus longtemps que Lady Di"

(Equilibre)

Kaaris :

"Sisi vici easy

T'es dead comme Lady Di"

(Jeune Brolique Chargé)

Des clins d'oeil qui auraient sans doute bien plu à la princesse, qui était connue pour ses goûts et son mode de vie "jeune" et controversé.