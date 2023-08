404Billy, une carrière en marge

Avant de devenir le genre préféré des français et la poule aux œufs d’or de l’industrie du disque, le rap français est né et s’est construit dans l’opposition aux autres genres musicaux. Cette position dissidente, à contre-pied des mentalités établies, a paradoxalement vu naître en son sein des courants dominants et d’autres plus réfractaires à la tendance, comme si une contradiction se formait au sein de la contradiction elle-même. Du début des années 90 jusqu’à aujourd’hui, de nombreux rappeurs se sont donc développés dans la marginalité, chacun à leur manière. On peut par exemple citer La Rumeur, refusant tout compromis et attaquant frontalement la radio dominante ; Despo Rutti avec son discours sans langue de bois et son écriture décodifiée ; ou plus récemment, PNL, refusant le jeu médiatique ou le copinage avec le reste du game.

Depuis une demi-douzaine d’années, 404Billy suit le même type de cheminement, à l’écart des circuits traditionnels et de la complaisance généralisée. S’il serait réducteur de se contenter de le comparer à ses aînés, d’autant qu’il rejette lui-même tout type d’héritage (“j’suis ni l’nouveau roi sans couronne, ni l’nouveau Despo Rutti”), on retrouve chez lui les caractéristiques des rappeurs évoluant volontairement en marge : l’indépendance affirmée (La Rumeur ou Ghetto Fabulous Gang), le rejet des médias (PNL, Freeze Corleone), les discours ayant vocation à déranger l’auditeur (Despo Rutti), ou encore la critique franche et assumée d’autres rappeurs (MC Jean Gab1).

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette attitude à la fois autarcique et provocatrice est ancrée dans la personnalité de 404Billy depuis ses débuts dans le rap. Sur son premier projet, Hostile, publié en avril 2018, il se positionnait déjà rupture avec le reste du monde (“Peu de personnes me correspondent / Chaque seconde, je quitte un peu ce monde”), mais aussi avec le milieu du rap français (“j'regarde les têtes d'affiche du game, j'suis meilleur qu'eux tous”) tout en affirmant sans détours ses valeurs (“j'aime bien l'argent, j'préfère l'indépendance”). Cinq ans et demi plus tard, rien n’a changé. Le rappeur a choisi de suivre sa propre voie, sans autre soutien que son équipe restreinte, et s’y tient.

On serait tenté de croire que le temps finira par lui donner raison, car l’indépendance, le rejet des médias, et l’absence de copinage tendent à devenir une norme. Ce qui était un pari risqué il y a encore quelques années a en effet fini par devenir un véritable argument de vente. À l’heure où le rap français souffre de son hyperproductivité, et où faire carrière nécessite de se démarquer à chaque projet au milieu de centaines d’autres sorties mensuelles, la capacité d’un artiste à se positionner en marge peut constituer une force sur le plan marketing. Nekfeu est l’un des artistes les plus bankables de notre époque, alors qu’il fait tout pour fuir les radars médiatiques et qu’il refuse le jeu des réseaux sociaux ; Jul est devenu le plus gros vendeur de l’histoire du rap français en évoluant dans son coin, créant son propre genre musical et tournant le dos aux maisons de disques et médias. L’actualité nous le prouve : on entendra énormément parler de Freeze Corleone, définition même d’un artiste évoluant dans la marge, au cours des prochaines semaines, même si la grande majorité des débats ne s’interessera ni de près ni de loin aux questions artistiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Côté artistique, justement, 404Billy pourrait également voir le temps lui donner raison. Auteur de textes denses et de schémas de rimes complexes, adepte de sonorités orientées boom-bap, le Val-d’Oisien était complètement hors-tendance à ses débuts. Ce positionnement marginal, en décalage avec les grandes tendances de la période 2017-2018, lui a valu une critique plutôt acquise à sa cause, mais des difficultés à dépasser un certain plafond de verre sur le plan de la médiatisation et des chiffres. Convaincu par sa propre vision artistique (“Ils veulent nous dresser comme des chiens, j'ai compris leur vice / C'est pour ça qu'le vrai rap, ils l'ont appelé rap de niche”), il peut aujourd’hui constater le retour général au boom-bap et aux formats mettant à l’honneur le kickage pur et dur. Pas vraiment impressionné par ses nouveaux concurrents, il revendique d’ailleurs sa prédominance sur ce registre : “allez dire à ces soi-disant kickeurs, qui font des Grünt, j'sais pas quoi des freestyles … mon album il arrive, ressentez la pression”.

Bien entendu, c’est une attitude qui est habituelle dans le rap, en particulier pour un artiste qui manie autant l’égotrip dans ses textes. Reste que la longue série de projets courts publiée par 404Billy a permis la mise en place d’une esthétique bien particulière, garante d’une identité artistique singulière. Malgré une clipographie famélique, quelques dominantes viennent immédiatement à l’esprit quand on évoque le nom de 404Billy, notamment le noir et blanc de ses rares visuels, ou le visuel détourné de Van Gogh.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ces dernières semaines, on a malheureusement plus entendu parler de 404Billy pour son attaque assez directe envers Rohff (“Là où tu t'fais assassiner par un keuf à dix-sept ans / Où tout le monde surfe sur ta mort pour jouer les dissidents / Où des stars snappent avec ta mère pour prouver qu'ils sont là / S'affichent fièrement avec ta mère sous l'bras”) que pour les indiscutables qualités artistiques de son dernier EP. C’est malheureusement le risque quand on s’en prend régulièrement au reste du rap-game dans ses textes : la provocation devient bien souvent le seul et unique sujet d’intérêt des auditeurs, et finit par occuper toute l’attention. 404Billy le sait, en joue, mais s’expose à ce qu’on occulte une partie de son travail pour ne retenir que ses name-droppings ou ses commentaires cinglants. Pour le plaisir, étant donné que vous aimez les exemples croustillants : “J'aime pas trop la new wave, ils ont des voix de Chipmunks” ; “Eppsito, tu peux pas dire qu't'es l'meilleur rappeur, si tous mes p'tits EPs sont meilleurs qu'ton album” ; “Vous sucez tous Diam's alors que Casey existe“ ou encore “même pour le troll, j’aurais jamais featé Bilal Hassani”.

Ce dernier exemple ouvre d’ailleurs à une autre discussion. Face à l’enthousiasme que l’on éprouve à l’annonce de la sortie du premier album d’un artiste incontestablement doué, qui met en place un univers singulier depuis six ans, il faut tout de même émettre quelques réserves. Dans son bilan de fin d’année 2022, l’Abcdrduson pointait du doigt le “réactionnisme sociétal” de certains discours de 404Billy. En clair : on ne parle pas seulement d’affirmer fort son rejet personnel de l’homosexualité (si on devait pointer du doigt tous les propos homophobes dans le rap français depuis 30 ans, toutes les mains de Shiva ne suffiraient pas), mais de la reprise et de la transmission de cette fameuse théorie selon laquelle les écoles publiques serviraient de support à la propagande des lobbys LGBT. En somme, comme le résume l'Abcdrduson : “reproduire les mêmes schémas discriminants et oppressifs que les élites occidentales [qu’il dénonce]”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

S’ouvre alors une question bien plus large, qui ne concerne pas uniquement 404Billy : le rap reste-il un terrain d’expression entièrement libre et sans limites, dans lequel tout type de propos, y compris le plus inacceptable, conserve une place ? Ou au contraire, le rap doit-il s’adapter à son époque, évoluer sur le plan des mentalités, et bannir les discours réactionnistes ou problématiques ? Si rien n’empêchera 404Billy de faire évoluer sa réflexion sociétale dans un sens ou dans l’autre, il a déjà, a priori, compris que ses prises de position radicales (sur la société, donc, mais aussi sur le rap, sur les médias, sur l’histoire du monde) ne faciliteront pas l’avancée de sa carrière : “Je sais qu'jamais j'remplis l'Zénith avec mon rap anti-élite / Boycotté comme Dieudonné sans faire de blague antisémite”.

Pour un artiste qui évolue depuis ses débuts à contre-courant, et qui n’hésite jamais à tirer dans le tas, se positionner en tant qu’”anti-élite” voire en artiste boycotté pour ses prises de position n’est pas nécessairement contre-productif. Au contraire, cette mise à l’écart, qu’elle soit réelle ou enjolivée, peut finalement constituer un véritable argument de vente, et permettre de renforcer l’engagement d’une fan-base qui mettra inévitablement plus de coeur à soutenir son artiste si elle estime que société, médias ou décideurs occultes se réunissent pour lui mettre des bâtons dans les roues.