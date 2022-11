5 anecdotes sur Takeoff, le rappeur le plus discret de Migos

Depuis 2013, le groupe Migos fait révolutionner la scène rap avec leurs identités et leurs flow. À peine quelques semaines après la sortie de sa mixtape en commun avec Quavo "Only Built for Infinity Links", Takeoff s'est fait assassiner lors d'une soirée, par balle, semblerait-il en raison d'un conflit d'intérêt lors d'une partie dés.

Beaucoup de rappeurs du milieu se sont exprimés pour rendre hommage à Takeoff, le rappeur le plus discret des trois et acclamé par le public pour ses couples légendaires et son talent hors du commun.

Publicité

Son groupe créé pour sa famille

Avant d'être Migos, le groupe était Polo Club et réunissait d'ores et déjà Kirshnik Khari Ball (Takeoff), Quavious Keyate Marshall (Quavo) et Kiari Kendrell Cephus (Offset). Le plus jeune c'est Takeoff, qui est le neuveu de Quavo, avec qui il n'avait que 3 ans d'écart, et Offset, son cousin au premier degré. Une affaire de famille qui se finira finalement par une séparation cette année, après une carrière commencée en 2008, lorsque Takeoff n'avait que 13 ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il avait une vibe très "peaceful"

S'il pouvait sembler le plus discret des trois, c'est parce que son mood était toujours très calme. Dans sa musique ou en interview, Takeoff était toujours celui un peu en retrait, plus chill et qui n'était pas dans les embrouilles. En comparaison à Quavo et Offset qui ont vécu des relations médiatisées et apparaissaient très souvent dans la presse à scandale, Takeoff était la force tranquille du groupe et menait une vie bien plus tranquille. Pour ceux qui l'ont connu, il avait une nature instinctivement tranquille et calme qui le différenciait des autres membres de Migos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Si Migos a décollé, c'est grâce à lui

Lorsque le groupe s'est formé, ils se sont fait repérer par Pierre Thomas "P" et Kevin Lee "Coach K", fondateurs du label Quality Control. À l'époque, ils sont pris sous l'aile de Gucci Mane jusqu'à son incarcération, c'est là que P et Coach K commencent à gérer toute la stratégie autour du groupe et à les booster véritablement. S'ils ont eu la chance de se faire repérer, c'est grâce à Takeoff qui a immédiatement attiré l'attention des managers grâce à son flow très 90s et ses couplets qui étaient déjà bien avant-gardistes. Comme l'avait dit P, ils avaient tous les trois faims de musique, qui était la seule porte de sortie de la pauvreté à Atlanta : "La musique était folle mais ce qui m'a vraiment donné envie de foncer pour eux, c'est qu'ils ont emballé tous leurs vêtements et se sont installés dans le studio - ils y ont littéralement vécu, dormant sur des chaises longues et faisant de la musique toute la journée.".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il n'apparaît pas sur le morceau "Bad and Boujee"

Un des morceaux les plus connus de Migos c'est bien entendu "Bad and Boujee". Et on s'est souvent demandé : où est passé Takeoff sur le track ? Enregistré en feat avec Lil Uzi Vert, il s'agit de l'un des rares morceaux de Migos où le trio n'était pas au complet. Lors d'une interview, on lui a demandé s'il avait été exclu du morceau, sa réponse :

"Est-ce que j'ai l'air d'être exclu de 'Bad and Boujee' ?" faisant référence au partage des revenus du morceau et de la célébrité engendrée. Bad and Boujee est devenu l'un des premiers méga hits de l'ère du streaming avec plus d'1.5 milliards de streams, seulement aux Etats-Unis. Avec l'album Culture, ils ont été récompensés par 2 nominations aux Grammy Awards.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

On lui doit beaucoup des flows de Migos

Étant le premier des trois à être vraiment tombé dans le rap, il a été influencé par les meilleurs rappeurs du sud des États-Unis pour la création des morceaux de Migos. À l'époque, il puise son inspiration près de rappeurs comme Gucci Mane, T.I., Lil Wayne et son groupe de l'époque The Hot Boys. Depuis leur création, les Migos ont eu une influence considérable sur le rap à l'international et en France en popularisant les gimmicks et les backs. Dans une interview pour The Fader, Takeoff a déclaré que le groupe faisait environ "sept chansons par jour", ne passant pas plus de 15 minutes sur chaque morceau. Travailler sur une chanson pendant plus longtemps "tue l'ambiance", a déclaré Takeoff. "Vous devez vous amuser avec une chanson, faire rire quelqu'un, il faut avoir du caractère.".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À seulement 28 ans, on se souviendra du rappeur pour son sens unique de la musique et de la famille, avec laquelle il partageait tout.