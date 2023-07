5 concerts dans les lieux les plus fous de l'Histoire

Travis Scott a largement surpris son monde en annonçant par surprise un concert au pied des pyramides de Gizeh le 28 juillet prochain. Le but évident de cette manœuvre : dévoiler en grande pompe le successeur d'Astroworld, son nouvel album Utopia.

Même s'il n'est pas le premier à avoir eu une telle idée, le rappeur originaire de Houston est coutumier des coups de promo monstrueux pour faire monter la température avant ses sorties. Il n'est toutefois pas encore tout à fait certain que le concert puisse avoir lieu puisque le Syndicat des musiciens égyptiens, en croisade depuis plusieurs années contre le rap, souhaite l'interdire en raison des "rituels étranges" de l'artiste et du non-respect des "traditions du peuple égyptien."

Si, comme Live Nation le prétend, le concert a bien lieu, il rejoindra à coup sûr la liste des concerts les plus extravagants jamais organisés. Depuis des décennies, les musiciens rivalisent en effet de créativité et de folie pour proposer les expériences de concert les plus inoubliables possibles, quitte à parfois pousser le curseur un peu loin...

IAM aux pyramides de Gizeh

Eh oui ! Il y a quinze ans déjà, les membres d'IAM se produisaient aux pieds des pyramides de Gizeh pour célébrer les vingt ans d'existence du groupe. Ce live, très justement intitulé Retour aux pyramides, incarnait le moyen parfait pour le groupe de donner une forme concrète à leur amour de l'Egypte, qui a d'ailleurs influencé jusqu'à certains de leurs pseudonymes (Akhenaton, Kheops, Imhotep...).

700 personnes avaient pu assister au spectacle ce jour-là. D'autres avant eux avaient aussi eu la chance de voir Jean-Michel Jarre s'y produire en 2000 et d'autres après eux ont pu y voir les Black Eyed Peas en 2021. Un spot plutôt prisé finalement, les pyramides.

Kraftwerk depuis l'ISS

Franchement, difficile de faire plus "exotique" et lointain que ça ! Lors d'un concert des pionniers allemands de la musique électronique Kraftwerk donné à Stuttgart en 2018, les spectateurs avaient eu la surprise exceptionnelle de voir le groupe rejoint en visioconférence par un membre de l'équipage de la Station Spatiale Internationale. L'astronaute allemand Alexander Gerst avait joué le classique de la formation Spacelab sur un synthétiseur, à 400 km d'altitude et à la vitesse folle de 28 000 km par heure.

Une belle manière d'illustrer la musique du groupe et l'impression qu'elle suscite d'être projeté dans les tréfonds de l'espace. Cette performance exceptionnelle avait aussi été précédée par un bref message sur l'intérêt du projet collaboratif spatial international : "Plus de cent nations différentes travaillent en paix ici, et elles accomplissent ce que, seules, elles ne parviendraient jamais à faire." Joli.

Rage Against the Machine devant Wall Street

Même si ce n'est pas tout à fait un concert à proprement parler, la performance live et le tournage du clip du morceau Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine au pied des immeubles de Wall Street avait fait grand bruit. La formation californienne emmenée par Zack de la Rocha, pas spécialement fan du capitalisme dévergondé que les Etats-Unis ont largement contribué à mettre en place à l'échelle planétaire, avait frappé un grand coup en se produisant à l'endroit de son symbole le plus éminent.

Plusieurs centaines de fans du groupe avaient été mis dans la confidence afin qu'ils puissent se rendre sur le lieu et le clip avait été tourné par le réalisateur de documentaires engagés américain Michael Moore (à qui l'on doit notamment Fahrenheit 9/11 et Bowling for Columbine). La vidéo a finalement vu le jour mais le tournage avait quelque peu dégénéré et la police avait débarqué sur les lieux. Si bien que la Bourse a dû fermer plus tôt ce jour-là, ce qui n'était pas arrivé depuis le krach de 1929. Mission réussie.

Pink Floyd à Pompéi

La quête du son le plus pur possible était une idée récurrente chez les membres du groupe de rock progressif Pink Floyd. En 1971, les musiciens britanniques ont pu mettre leur obsession en application en se produisant dans un lieu à l'acoustique incomparable : l'amphithéâtre de Pompéi.

Cette performance au cœur de la cité antique italienne, jadis ensevelie sous l'éruption du Vésuve, avait pour objectif de mettre l'accent uniquement sur la musique, aucun public n'ayant été convié. Une performance hors-du-temps.

Sofiane Pamart sous les aurores boréales

Qui d'autre pour conclure cette liste en beauté que le prodige du piano et instrumentiste préféré du rap français Sofiane Pamart ? Le jeune musicien en avait mis plein les yeux de ses fans le 5 octobre 2021 en jouant du piano sous les aurores boréales de Laponie.

Ce live prestigieux d'une heure, filmé mais sans spectateurs, était pour lui l'occasion de réaliser un fantasme bien particulier : jouer au plus proche du cercle polaire, à la frontière entre la Terre et l'espace, entre le rêve et la réalité. Le défi était de taille - l'artiste avait écrit sur sa page Facebook que ses doigts étaient littéralement "gelés" - mais en valait la peine : "C'était une des expériences les plus folles que j'ai jamais vécues et de loin la performance la plus difficile […] Je n’oublierai jamais ce que nous avons vu là-bas."

Bonus : Les White Stripes... dans le bus

Parfois les concerts les plus insolites ne sont pas les plus grandiloquents mais les plus... inattendus. Le 16 juillet 2007, le duo de rock garage britannique White Stripes s'était produit sur un coup de tête dans un bus à Winnipeg au Canada , sous les yeux ébahis des voyageurs.

Les spectateurs de ce concert improvisé n'avaient certes eu le droit qu'à une poigné de chansons mais franchement, quand la place de concert vaut le prix d'un ticket de bus, ça vaut le coup non ?