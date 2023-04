5 festivals qui ont tourné au cauchemar comme le Fyre Festival (voire pire)

Fraîchement sorti de prison, Billy McFarland, l'organisateur du tristement célèbre Fyre Festival, annonce vouloir organiser une deuxième édition. À travers le temps, de nombreux festivals ont été au cœur du scandale pour leurs organisations et leurs pratiques frauduleuses.

Fyre Festival

Une île paradisiaque privatisée entièrement pour le festival, des espaces VIP de luxe, des artistes connus et surtout, une floppée de mannequins en bikini sur l'île. Le Fyre Festival est vendu comme le paradis. C'est en 2017 que l'entrepreneur Billy McFarland décide d'organiser le Fyre Festival dans le but de promouvoir son application Fyre qui permet de "louer" des célébrités pour qu'elles assistent à des évènements. Sur ce projet, il est épaulé par le rappeur Ja Rule. Arrivé sur les lieux, les festivaliers se sont déjà fait escroquer 2 millions de dollars qu'ils avaient payé à l'avance pour charger les bracelets électroniques avec lesquels ils étaient sensés payer leurs consommations sur l'île. En plus d'avoir utilisé cet argent pour rembourser les dettes du festival dont rien n'avait était organisé encore deux mois avant, McFarland avait utilisé le fait qu'il s'agissait de l'île de Pablo Escobar pour faire la promotion du Fyre ce qui n'était absolument pas le cas. Sur places, les festivaliers ont vite été renvoyés chez eux faute d'organisation et le festival s'est avéré être l'un des plus gros fiascos du millénaire. À sa sortie de prison, McFarland a annoncé avoir la volonté d'organiser une deuxième édition du festival.

Aurora Festival

C'est sur les réseaux sociaux que les internautes ont pu découvrir la programmation aguicheuse du Festival Aurora à Montréal. Pourtant, quelque chose ne semblait pas clair, la ville de Montréal n'avait encore jamais accueilli de festival à ce nom, comment est-ce que les organisateurs étaient parvenus à obtenir une telle programmation ? Harry Styles, Doja Cat, Tyler, the Creator, SZA Charli XCX, Caroline Polachek, Khalid, Ice Spice, les fans se sont précipités sur le site web du festival pour commander les tickets dont les montants variaient entre 275$ et 900$. Sur Instagram, l'utilisateur @mayorofmontreal a commencé à poster ses doutes concernant la crédibilité du festival, en remarquant notamment que les dates de concerts des artistes supposés présents, avaient été bookés dans d'autres villes. En enquêtant sur la compagnie en charge de l'organisation du festival, la ville de Montréal s'est rapidement rendue compte qu'il s'agissait d'une arnaque. Cependant, 7 000$ de tickets frauduleux avaient déjà été vendus.

Vestiville

Comme un arrière goût de déjà vu, le Festival Vestiville promettait à ses invités des villas VIP tout confort, des services luxueux et une line-up hiphop de pointe. Le festival de Vestiville donnait un aperçu de Fyre Festival avant même qu'il ne commence. Prévu en juin 2019, le festival devait avoir lieu dans la ville de Lommel en Belgique, où avait lieu également au même moment un festival Belge de renom, le Rock Werchter. Un jour avant sa supposée venue, A$AP Rocky annonçait dans un post Instagram qu'il ne pourrait pas assurer son concert à cause d'un problème d'infrastructure. Quelques heures après, le maire de la ville décidait d'annuler l'évènement. Sur place, les festivaliers se sont retrouvés bloqués pendant 3h en pleine canicule avant d'apprendre que l'évènement n'aurait pas lieu.

Woodstock 1999

Le Festival Woodstock est sûrement celui avec la plus grande renommée du monde. Woodstock 99, c'est sa troisième édition qui a eu lieu à Rome dans l'Etat de New York l'été 1999. Sur l'ensemble des 4 jours du festival, environ 400 000 personnes ont été reçues. Parmi les tribulations ayant eu lieu pendant l'évènement : trois personnes sont décédées, le groupe Up Against The World Motherfucker a mis le feu à plusieurs infrastructures, des câbles électriques posaient des risques d'électrocutions massives. Après tous ces évènements, il s'agit de la dernière édition de Woodstock sous ce nom. Son impact dans la pop culture a également été massif, Netflix a même sorti son documentaire consacré au festival, "Chaos d'antologie : Woodstock 99".

Bloc Festival

BLOC WEEKEND FESTIVAL 2012 - BLOC WEEKEND

La nuit du 6 juillet 2012, le festival Bloc est annulé au bout de 2 jours alors qu'aucun des gros artistes programmés n'avaient encore performé. Le problème diagnostiqué sur place quasi immédiatement, la foule absolument disproportionnée en comparaison à la taille des infrastructures. Tout ce qui était prévu sur place n'était pas à l'échelle du nombre de festivalier, les prestataires de Budweiser sont arrivés à court de boissons à 22h30. Parmi les artistes attendu, Snoop Dogg qui a annulé son concert, faute de place, et qui a donné une bonne raison aux personnes présentes de quitter le festival au plus vite.

XO Festival

XO MUSIC FESTIVAL 2018 - XO MUSIC FESTIVAL

Encore une fois, le XO Festival de 2018 a fait miroiter à internet la promesse d'un festival incroyable, paradisiaque et luxueux. Quelle dommage, les internautes se sont encore fait avoir. T.I., Ludacris, Flavor Flav et Vanilla Ice étaient attendus avant la terrible annonce sur le site web : "Aujourd'hui, nous sommes profondément déçus de devoir annoncer qu'en raison d'une vente de billets inférieure aux prévisions et en partie à cause d'informations médiatiques négatives nous concernant, que nous désapprouvons fermement, le XO Music Festival prévu le 13 juillet sera reporté à une date ultérieure. Le XO Music Festival prévu le 13 juillet sera reporté à une date qui sera annoncée ultérieurement". De nombreux billets ont été vendus et n'ont pas été remboursés. Le créateur du festival a été condamné avec plus de 40 chefs d accusations.