5 raisons de croire au retour de PNL cette année

On n'en peut plus d'attendre. Après avoir été propulsés au sommet du game, Ademo et N.O.S sont partis sans laisser plus d'informations. Reviendront ? Reviendront pas ? Personne n'en a aucune idée. Pourtant, quelques indices laissés plus ou moins récemment peuvent laisser penser à un retour du duo iconique.

Les théories sur PNL, ce n'est pas ce qui manque. Avec une stratégie unique et une communication mystérieuse bien léchée, les deux frères ont su créer un véritable culte autour de leur duo. À l'inverse de la majeure partie des artistes rap, ils ne laissent que très peu d'informations à leurs fans, qui ne manquent pas d'interpréter la moindre story postée sur les réseaux. On vous a donc listé 5 raisons, de croire au retour du groupe cette année.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L'extrait d'Ademo

Dans sa story Instagram, l'ainé des deux frères a souhaité la bonne année à ses fans. Il en a profité pour dévoiler "Skôl", un extrait inédit qui pourrait bien être leur prochain morceau.

Dans la mythologie grecque, Skoll et Hati sont deux frères loups qui représentent chacun la lune et le soleil, deux thèmes largement abordés dans la discographie PNL. Une publication qui n'aurait donc rien d'anodine, si on met les éléments bout à bout...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une story qui fait rêver

L'acteur Lucas Omiri, aka @je_vis_je_viser et proche de PNL a publié une photo très évocatrice. On y voit Ademo et N.O.S ensemble, avec la mention "2023". La story a été supprimée dans la foulée, mais les QLF ont eu le temps de la voir.

À moins que l'ami des deux frères ne fasse que sa propre promotion, tous les voyants semblent être au vert pour un retour très proche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un indice du passé

C'est sans aucun doute la théorie la plus folle. Les fans du groupe sont allés déterrer un "indice" laissé il y'a plus de dix ans. Dans le clip "J'Oublie Pas" de S.Pion en feat avec N.O.S, on y voit une photo qui porte l'inscription "09.01.23".

Si cela se vérifie, alors le duo aurait tout prévu depuis des années. Même si ça parait très gros, ce n'est pas impossible pour autant. Dans les mangas, dont les deux frères sont très fans, la technique du foreshadowing, qui consiste à laisser des indice au fur et à mesure de l'oeuvre, est très fréquente !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une vision unique

PNL a toujours rimé avec génie. À travers les différentes étapes de leur carrière, ils ont su innover et proposer des concepts toujours plus dingue. Mais le rap évolue à toute vitesse...

Alors, on s'attend encore à être surpris par le duo le plus énigmatique de l'histoire. Pour prouver, une énième fois, qu'ils n'ont rien perdu de leur génie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Retour des rois

Après presque 4 ans d'absence, PNL manque au rap français et à leurs fans. Tout le monde espère le retour rapide du duo. Car, avant de partir, ils n'ont rien communiqué quant à un prochain retour...

Mais l'ensemble des indices, notamment l'extrait d'Ademo, prouvent que Tarik et Nabil ne se sont pas totalement retirés de la musique. On espère donc un prochain album avant de, peut-être, partir pour de bon.

Alors, revenez vite !