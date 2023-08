5 raisons de suivre la Coupe du Monde de Basket 🏀

La Coupe du Monde de Basket c'est tous les 4 ans et l'édition 2023 commence dès vendredi ! Et force est de contaster que depuis quelques années, le basketball regagne de sa superbe. La NBA a une sacrée hype en France comme ailleurs et la balle orange intéresse de plus en plus de monde. Alors, cette compétition majeure tombe à pic. Mais pour tous les curieux, pas forcément butés de basket, il peut être un peu difficile de se mettre à fond dedans, sans tout connaître.

Alors, pas de panique, Mouv' est lĂ pour vous. Voici donc les 5 raisons de suivre cette CDMÂ !

Une grosse bataille

Premièrement, cette année, l'issue du tournoi a le mérite d'être très indécise. En d'autres termes, il est très compliqué de voir un seul grand favori. Plusieurs patries ont rassemblé une très bonne équipe et la compétition s'annonce rude, dès les phases de groupe. Des pays assez mythiques dans l'histoire de la Coupe du Monde vont devoir affronter des nations plus jeunes, mais dont les qualités sont clairement indiscutables.

Du côté de l'Amérique, les États-Unis auront à coeur de laver l'affront de la CDM 2019, où ils avaient terminé à une triste septième place, éliminés par la France. Malgré une absence notable de vraies superstars (n'imaginez pas voir LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant jouer en Septembre), les Américains pourront tout de même s'appuyer sur un effectif rajeuni, mais non dénué de talent. Ces stars de demain font donc partie des grands favoris du tournoi. Et sur le même continent, le Canada est à suivre de près. En étant la deuxième nation la plus représentée en NBA au niveau des joueurs, personne ne doute de leur capacité à aller loin, notamment grâce à leur meneur de jeu Shaï Gilgeous-Alexander, certainement le meilleur joueur à son poste de la CDM. Si le collectif se met rapidement en marche, attention aux Canadiens !

Seule équipe notable en Océanie (pardon à la Nouvelle-Zélande), l'Australie fait elle aussi figure de grand favori. Leur effectif très équilibré entre vieux briscards et jeunes talents, saura donner du fil à retordre aux autres nations. L'équipe est objectivement, l'une des meilleures de la CDM et tout le monde s'attend à les voir performer dès le premier match de poule.

En Europe également, de nombreuses équipes ont leur chances de médailles. L'allemagne, 3e au dernier Euro peut compter sur un effectif solide, qui a déjà prouvé ses qualités lors de la préparation (3 victoires et une défaite en prolongation) grâce à une attaque très efficace. L'Espagne, championne d'Europe et du Monde en titre fait aussi partie des favoris. Malgré l'absence de certains cadres, la Roja reste une équipe très ambitieuse, bien coachée et dont la force n'est plus à prouver. Enfin la Slovénie peut aussi venir jouer les trouble-fêtes face aux grandes nations. Leur star, Luka Doncic - l'un des meilleurs joueurs du monde sans aucun doute - a marqué la compétition dans son agenda. Entouré de shooteurs de qualité, il saura se transcender (comme il en a l'habitude), afin de mener son pays dans les derniers tours de la CDM.

La France parmi les favoris

Deuxièmement, cette Coupe du Monde n'aurait pas la même saveur si nos Bleus n'y avaient aucune chance de médaille. Mais heureusement, notre chauvinisme est sauvé, puisque les Frenchies font partie du très haut du panier. Avec un effectif qui se connait déjà très bien, l'équipe toujours coachée par Vincent Collet aura à coeur de viser encore plus haut qu'en 2019. Après avoir éliminé les États-Unis, ils s'étaient finalement inclinés face à l'Argentine, en demi-finale, ne rentrant à la maison qu'avec la médaille de bronze.

Evan Fournier, Rudy Gobert et Nicolas Batum jouent tous les trois en NBA depuis de longues années. Et hormis Evan Fournier qui n'a pas beaucoup joué cette année, Rudy et Nico continuent à faire partie des titulaires dans leurs équipes respectives. Rajoutez à ce trio, de nombreux joueurs de grande qualité qui se connaissent tous par coeur et vous obtenez une Équipe de France 2023 de grande qualité. Forcément, après plusieurs compétitions sans jamais finir couronné, il ne reste plus beaucoup de temps avant de devoir partir sur un nouveau cycle. Autrement dit, si Evan, Rudy, Nico, Nando et le reste veulent enfin la médaille d'or... C'est maintenant, ou jamais !

L'avant Jeux Olympiques

Troisièmement, pour les passionnés, les curieux et les nouveaux venus, cette Coupe du Monde a un deuxième enjeu, un peu plus caché. En effet, cette quinzaine fera office de base d'observation en vu des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. On le sait, les Jeux Olympiques font partie des rêves de tous les sportifs professionnels. Et à moins d'un an de la cérémonie d'ouverture, les dynamiques qui vont se créer lors de la CDM seront les fondements des équipes pour 2024.

Alors, certains effectifs seront sûrement remaniés, comme celui des USA ou certaines superstars encore jamais médaillées pourraient décider de tenter le coup. Ainsi que la France, où Victor Wembanyama pourrait aussi faire partie de l'aventure, avec l'expérience d'une saison NBA dans les pattes. Mais pour le reste, les ossatures devraient rester les mêmes. Et les nations qui feront bonne figure à la CDM pourront bénéficier d'un gap mental un peu plus important que leurs adversaires, à l'aube de la compétition.

Porte d'entrée pour la NBA

Quatrièmement, et ce point s'adresse aux plus novices en basket, la CDM peut être un bon moyen de commencer à suivre la NBA. Comme expliqué au début de ce papier, la ligue américaine ne cesse de gagner en engouement de la part du public. Mais à 10 000 km de là et sans connaissances de base, difficile de s'y plonger. Surtout que le fonctionnement de la NBA est propre au sport américain. La draft, les playoffs et les multiples récompenses individuelles n'ont presque aucun point commun avec les ligues européennes.

Dans ce contexte, le tournoi peut au moins permettre de mettre un premier pied dans le bain. Avec un avantage conséquent : celui d'y voir jouer un grand nombre de joueurs NBA. Comme évoqué précédemment, plusieurs équipes peuvent s'appuyer sur l'expérience au plus haut niveau de certains de leurs joueurs. Qu'il fassent partie des vétérans, comme nos frenchies ou bien des stars de demain, comme au Canada ou aux USA par exemple.

Alors, surveillez d'un oeil attentif les grosses performances de ces joueurs et vous pourrez jouer les érudits, dès la reprise de la saison régulière, en Octobre.

Petite liste (non-exhaustive) des joueurs NBA Ă suivre Ă la CDMÂ :

- Luka Doncic (SlovĂ©nie)Â

- Lauri Markannen (Finlande)

- Rudy Gobert (France)

- Evan Fournier (France)

- Dennis Schröder (Allemagne)

- Frantz Wagner (Allemagne)

- Bogdan Bodganovic (Serbie)

- ShaĂŹ Gilgeous-Alexander (Canada)

- RJ Barrett (Canada)

- Lugentz Dort (Canada)

- Anthony Edwards (USA)Â

- Tyrese Haliburton (USA)

- Jaren Jackson JR (USA)Â

- Paolo Banchero (USA)Â

- Austin Reaves (USA)

- Karl-Anthony Towns (RĂ©publique Dominicaine)Â

- Josh Giddey (Australie)

- Mathysse Thybulle (Australie)

- Jordan Clarkson (Philippines)Â

- Yuta Watanabe (Japon)

C'est diffusé par les copains

Et dernièrement, niveau diffusion, pas de problèmes pour les matchs de l'Équipe de France, puisque les cousins de France TV ont obtenu les droits pour l'intégralité des matchs de nos bleus. Et si - Cocorico ! - nos frenchies atteignent les quarts de finale, ce sont les copains de Trashtalk qui auront même le privilège de commenter les rencontres en direct, sur le site de France TV. D'ailleurs, nous avions reçu Bastien chez Mouv', où il nous avait concocté une playlist de (très) grande qualité, dans notre émission Passe le Câble.

Sur ce, on espère vous avoir suffisamment donné envie de suivre la CDM. Et on se dit à dans deux semaines, le 10 Septembre, pour la finale de la compétition, où tout le monde prie pour que la France y soit couronnée championne.