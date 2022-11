500€ le tarif moyen du NBA Paris Game : voilà ce qu'on peut se payer pour le même prix

Les prix du NBA Paris Game à l'Accor Arena, entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons, s'envolent. Le match aura lieu le 19 janvier 2023. Comme chaque année, les places s'arrachent en vitesse et comme la demande est énorme, les prix augmentent (t'as reconnu tes cours d'économie). Le Parisien révèle que les places normales, en gradins, devraient coûter entre 80€ et 815€. Pour des tickets en courtside (bord du terrain), ça pourrait monter jusqu'à 1875€. Bref, il faudra casser sa tirelire !

Des prix franchement abusés pour les fans de NBA qui attendent cet évènement, chaque année, avec impatience. Et vu le nombre de billets dispo, il y aura beaucoup de déçus. On a donc listé tout plein de trucs qu'on peut s'acheter pour 500€ (le prix moyen du match) et en vrai, ça vaut le coup.

Un voyage à New York et un match à Brooklyn

Tant qu'à faire, autant aller directement à la source. Si tu t'y prends maintenant, tu peux avoir un aller-retour Paris - New York et une place pour le match Brooklyn - OKC. Au lieu de voir Zach Lavine et DeMar DeRozan, t'auras le droit à Kevin Durant et Kyrie Irving... et sans manquer de respect aux joueurs des Bulls, y'a quand même un vrai écart. Il faut compter 400€ pour le vol en t'y prenant à l'avance. Pour le match, les places débutent à 30€, mais pour 100€, tu peux te retrouver juste derrière le panier, histoire d'entendre l'arceau claquer sur les gros dunks. Perso, moi j'ai choisi !

Une PS5 avec NBA 2K23

À l'image des places du NBA Paris, c'est assez difficile d'obtenir une PS5 parce qu'elles aussi s'arrachent à prix fort. Mais au lieu d'un ticket pour le match, pourquoi ne pas s'offrir la PS5 édition digitale (450€) avec le jeu 2K23. Comme ça, tu pourras rejouer le match Bulls-Pistons autant de fois que tu veux. Un investissement sur le long terme qui fait franchement plaisir.

Un abonnement pour deux personnes aux Metropolitans 92

À 230€ le prix de l'abonnement, tu peux même en avoir un deuxième, histoire d'avoir quelqu'un pour t'accompagner. Tu auras donc l'accès à tous les matchs des Mets de Victor Wembenyama à domicile ainsi que plein d'avantages. Des réductions sur la boutique, une place personnalisée avec des accessoires à ton nom, une invitation à un entraînement et un billet pour un match à l'extérieur. Comme ça tu pourras voir jouer la future star française en vrai, avant tout le monde, pour sa dernière saison pré-NBA. Parce qu'en France aussi, il y a du spectacle !

Plein de maillots ou survêtements NBA

Et là, les combinaisons sont nombreuses. Par exemple, pour rester dans le thème, tu peux t'acheter un ensemble de survêtement des deux équipes (120€ par ensemble) avec une paire de Jordan associée pour chaque survêt'. Si tu n'as pas pu voir tes athlètes favoris jouer à l'Accor Arena, tu pourras au moins flex' comme eux, les jours de match au gymnase de ton village. Le drip avant tout...

Un menu kebab par semaine, pendant un an

Pour finir, on sort un peu du basket. Mais quand on est triste c'est toujours sympa de se consoler dans la bouffe. Si t'es prêt à mettre 500€ pour aller voir le NBA Paris mais que t'as pas eu ta place, tu peux toujours te tourner vers les kebab. À 8.50€ le menu (on voit gros pour les parisiens), tu peux t'en offrir un par semaine, pendant un an. Même après, il te restera encore quelques billets à dépenser ! Et pour les afficionados du Mcdo, ça fait 100 menus McFirst. À toi de voir... (n'oubliez pas de manger sain et équilibré quand même).

En bref, le choix final vous appartient. À noter que ce n'est pas forcément la faute de NBA si les prix sont aussi élevés. Les demandes sont très élevées alors que peu de places sont en ventes. Il y a 3 ans, pour la première édition, 200 000 personnes s'étaient inscrits pour seulement 15 000 places vendues...