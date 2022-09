6ix9ine : toutes les raisons pour lesquelles, il devrait faire une pause musicale

En quelques années de carrière, 6ix9ine a plus fait parler de lui pour ses nombreuses embrouilles et entorses à la loi que pour sa musique. S’il a connu un méga succès au début de son ascension, l’engouement à son propos est vite redescendu.

À la suite de l’arrestation de sa compagne pour violences domestiques, il apparait alcoolisé dans son live et se livre sur sa santé mentale. Pour épargner ses fans et s’épargner lui-même, voici toutes les raisons pour lesquelles Tekashi devrait vraiment faire une pause.

Il a toujours souffert de problème de santé mental

Si aujourd’hui ses problèmes de santé mentale se justifient très certainement par les excès qui accompagnent son lifestyle, Daniel Hernandez souffre de dépression depuis qu’il a 13 ans. À la suite du meurtre de son beau-père à quelques mètres de sa maison, il a fait plusieurs tentatives de suicides.

Le directeur de sa Docuseries dit que c’est un être humain horrible

Sorti le 21 février 2021, "Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine" retrace la vie controversée du rappeur, de son succès jusqu’à ses histoires criminelle. Réalisé par Karam Gill, il n’est, après coup, pas le plus grand fan de Daniel. Il a même annoncé pendant une interview que l'artiste de 26 ans était très calculé et qu’il avait fait des choses terribles.

Il a été accusé de beaucoup, beaucoup de choses

L’inculpation de 6ix9ine et son séjour à la prison fédérale ont été suivies par des millions de personnes. Avec 17 chefs d’accusations à son compteur en 2018, il a finalement choisi de collaborer avec les forces de l'ordre. Un choix qui lui a causé beaucoup de haine et des balades en prison en solitaire pour lui éviter de se faire agresser.

Il a volé la prod de Gummo à Trippie Redd

Réalisée par Pierre Bourne à la base, Tekashi à subtiliser la prod qui était destiné à son ami/ennemi Trippie Redd et a réussi un des plus gros coups de sa carrière avec un clip visionné plus de 419 millions de fois sur Youtube, qui l’a propulsé au rang de méga star.

Il a étranglé un fan de 16 ans

Après une rencontre avec un fan dans un supermarché en 2018, il a arraché le téléphone des mains du jeune garçon et l'a menacé d’effacer la vidéo. Il l'a ensuite étranglé, puis a écopé sans surprise d’une nouvelle plainte à son actif. Encore une preuve qu'il est toxique même pour ses fans.

Il a battu un des records d’Eminem

Jusqu'ici détenteur du record de vues en 24h sur un clip, Eminem s'est fait détrôner par Tekashi 69 et son clip Gooba et ses 43,55 millions de vues en 24h. Sachant que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une bonne raison de lever le pied.

Il est détesté par tous les rappeurs du game

Si on a du mal à l’imaginer faire un nouveau feat un jour, c’est parce qu’il est détesté par la plupart des rappeurs existant. Embrouilles sur embrouilles, le rappeur n’a pas toujours su gérer ses relations publiques avec brillaux, notamment à travers ses clashs avec des gros noms comme Chief Keef, Eminem, The Game, Vic Mensa, YG et d'autres.

Il est fauché et utilise des faux billets dans ses clips

À force de dépenses et de remboursement de ses peines, le rappeur se retrouve légèrement en difficulté bancaire. Pour pallier à ce problème, il a trouvé une solution : utiliser des faux billets dans ses clips. Si on critique un peu pour le manque de street cred’, on ne s’étonne pas de voir ce qu’il cache derrière sa façade de rappeur so bling bling.

Au final, plus de bad buzz que de sons sortis depuis des mois et des mois, il serait peut être temps pour l’artiste de prendre un peu de recul et de se faire oublier quelque temps. En espérant que s’il décide de revenir un jour, il fasse son come-back changé et grandi avec des sons un plus novateurs…