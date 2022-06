75e Session, la grande famille du rap français

Népal, Sheldon, Lomepal, Nekfeu, Georgio, Zinée, Sopico… Si l’on devait faire la liste des artistes qui font parti, ont fait parti ou qui ont simplement gravité autour du légendaire collectif 75ème session, la liste serait quasiment interminable. En ayant composé pendant plus d’une décennie au fil de rencontres humaines et artistiques solides, le collectif est aujourd’hui devenu un gage de musique appliquée et un propulseur de talents incontestable. Si son histoire a connu de nombreuses évolutions, l’objectif de la 75 reste après 11 ans de musique toujours le même : proposer, encore et toujours, une musique marquante qui ne cesse d’explorer de nouvelles sonorités. Focus sur un collectif qui traverse les années sans jamais manquer l’occasion de se renouveler

Formation

Rendons à la 75 ce qui lui revient de droit. Avec plus de 220 vidéos mises en ligne sur leur chaîne Youtube, des dizaines de tapes d’artistes notables du rap français et des propositions musicales toujours plus innovantes, la 75ème session s’est érigée, en un peu plus d’une décennie, comme une des maisons créatives les plus importantes du rap français. Mais pour y arriver, le chemin a été long.

Tout commence au milieu des années 2000. Alors que le rap français est dans un état de santé largement critiqué par ses artistes et sa presse spécialisée, les jeunes rappeurs qui peinent à trouver la lumière dans leur art arpentent les rues d’une capitale endormie. Mais la nuit, l’heure n’est pas au repos : entre graff, open mics et rencontres fortuites, les futurs membres fondateurs de la 75e Session, Sheldon, Antonin, Lucas ou encore Paul, se croisent régulièrement autour de la fontaine de châtelet, dans un ancien théâtre abandonné ou dans des ruelles tranquilles. Dans ces différents spots, des freestyles improvisés s’organisent fréquemment et au milieu de ces sphères réduites, les artistes sont de plus en plus nombreux à se côtoyer. Jazzy Bazz, Esso Luxueux, Alpha Wann, Nekfeu, Népal, Deen Burbigo : ces nombreux artistes aujourd’hui largement reconnus ont tous ou presque forgé leur musique dans l’effervescence de la nuit parisienne.

Baignés dans cette nébuleuse créative qui n’est encore qu’à ses balbutiements, les futurs fondateurs du collectif, vidéastes, musiciens, photographes, beatmakers et passionnés, commencent à structurer leur envie d’avancer en groupe. Alors lorsque Nekfeu leur propose de clipper un de ses nouveaux morceaux en featuring avec Alpha Wann, les créatifs dégainent leur caméra et filment ce qui deviendra la première production du collectif : Dans ta Réssoi.

Très largement accueilli par une nouvelle vague d’auditeurs de rap français, le morceau est un succès total. S’il atteint aujourd’hui les 10 millions de vues, le morceau se propage déjà à une vitesse impressionnante pour l’époque. Les réalisateurs profitent alors de cet engouement pour s’articuler autour de cette sortie et créer, pour de bon, la 75e Session.

Art Martial

En 2011, le collectif signe un nouveau coup d’éclat. Avec leur série de freestyles anonymes John Doe, le collectif invite, sur 65 vidéos, autant d’artistes complètement inconnus que d’autres déjà bien installés. On y retrouve notamment Népal, Georgio, Vald, Lomepal, ou encore Disiz. Avec un format aussi intriguant qu’inédit, la 75e Session propose un premier vrai contenu original et récurrent qui va fidéliser un nombre de plus en plus important d’auditeurs. Mais au fil de ces rencontres artistiques, certaines vont changer la vie du collectif.

En accompagnant Georgio, à l’époque jeune rappeur émergent par sa technique et ses punchlines aiguisées, le collectif se mue en label et découvre pas à pas les métiers du management, de la production, de la communication et de la création de projets. Mais pour la 75, le plus important reste de produire de la bonne musique, et de mettre en avant leur propre vision du rap français. Comme un condensateur de cette identité, le collectif ouvre en 2012 leur premier studio, au début surnommé Donjon par Népal, puis finalement baptisé Dojo. Dans le sous-sol aménagé d’une maisonnette installée au nord de paris, du matériel de musique commence à s’entasser dans le plus professionnel des home-studios. Avec des machines de pointe achetées avec les économies des membres, la 75e session dispose désormais d’une pièce créative très performante, et peut produire en toute indépendance ses premier projets.

Alors logiquement, de plus en plus de mixtapes fleurissent sous le label 75e Session Records, et au travers de la structure, les artistes proposent des projets entièrement enregistrés, mixés et masterisés dans les entrailles du Dojo.

Di-meh, Népal, Sheldon, Limsa, FA2L : nombreux sont les rappeurs à pouvoir sortir leur premier projet grâce à la 75, tuteur créatif qui pousse les artistes à dévoiler leur potentiel certain. Au fil de ces rencontres, le Dojo devient aussi un lieu de connexions artistiques exceptionnel pour le rap français du début des années 2010 : Lomepal y réalise des clips, Georgio y enregistre des nouvelles maquettes, Sopico y prépare son premier album, PLK y est souvent de passage avec son Panama Bende et Grünt y tourne même un freestyle d’anthologie sur le billard posé au milieu de la pièce à vivre.

Entre les meubles entassées du sous-sol, les formations de rappeurs y sont de plus en plus inédites et forment des palettes musicales uniques : entre le DojoKlan (Népal, Sopico, M le Maudit, Hash24, Inspire, Ormaz, Sheldon…), le groupe rap/acoustique Delta 64236 (Népal, Sheldon, Di-meh, Vesti, Funkÿ Dru) et le DojoKlub, 2015 est pour le collectif une année charnière qui le place comme l’un des collectifs de rap français aux propositions musicales les plus qualitatives et intéressantes.

Avec cette volonté de proposer une esthétique unique tout en mettant en valeur les fortes identités de ses talents, le collectif converge une masse d’auditeurs qui grandit au fil de ses sorties. Depuis, le collectif a largement participé à faire émerger les talents avec lequel il a longtemps navigué : Di-meh est depuis une forte figure de la nouvelle génération du rap francophone, Sopico cumule un nombre d’auditeurs hallucinant, Sheldon est s’est installé comme un artiste à la proposition musicale unique, et Népal fait encore résonner sa musique sur de nombreux appareils. La musique de la 75e Session est depuis plus de 10 ans derrières les plus belles propositions du rap francophone, et pour les années à suivre, la suite semble d’autant plus prometteuse.

Nouvelle génération

Toujours en perpétuelle évolution, le collectif se renouvelle au fil de ses collaborations neuves. En ayant rencontré la rappeuse Zinée, le collectif se lie au parcours de la jeune artiste pour l’épauler dans son développement. A ses côtés, le collectif réalise plusieurs de ses clips, notamment le sublime « Même pas mal » par Yveline Ruaud, travaille avec elle à la production ses morceaux via Sheldon, et gère aussi la gestion de sa carrière. Entre Direction artistique, travail de l’image, réalisation musicale et management, la 75e Session, cette niche créative qui composait avec des grandes envies et des moyens réduits est aujourd’hui devenu une maison d’accompagnement et de composition musicale professionnelle, et peut désormais dévoiler librement tout son potentiel sans plus grand obstacle à franchir.

C’est pourquoi, en parallèle de cette évolution, un changement a été nécessaire. Devenu trop étroit pour leurs ambitions et plus assez adapté à la nouvelle 75ème Session, leur légendaire Dojo, le studio sous la maisonnette, a été fermé définitivement. Et ce pour une bonne raison : le collectif annonce l’ouverture au printemps 2022 de leur nouvelle salle du temps. Adieu le Dojo, place aux Winslow : 4 pièces de complexe destiné à la création musicale en plein coeur du 20ème arrondissement de paris truffé de basses acoustiques, de synthés grésillants et de logiciels pimpés. Là-bas, les artistes y sont aussi ingénieurs son : on y retrouve évidemment Sheldon mais aussi Vidji de Fixpen Sill, le beatmaker Yung Coeur et le rappeur Shien, nouvelle tête d’affiche de la 75, qui vient de dévoiler son premier très bon projet solo « Neige ».

Forte d’un nouveau siège, de nouveaux talents et d’une musique rafraichie, la 75ème Session poursuit aujourd’hui son évolution en gardant en tête les aspirations de ses débuts. D’une structure improvisée à une maison de création professionnelle, l’évolution de la 75 est un témoin direct de la passion et du travail fourni par ses fondateurs pour porter le collectif comme l’un des plus important du rap français de ces 10 dernières années. En proposant une musique toujours travaillée et aboutie, le collectif semble avoir fait de ses ambitions du début une réalité indéniable, et pour les années à venir, leur mantra ne semble pas prêt de s’essouffler.

Recherches en partie basées sur le documentaire réalisé par Yveline Ruaud et Les Gros Sourcils pour Radio Nova : « 75ème Session, La Famille du Dojo ».