9 projets à découvrir de toute urgence (promis, ça vaut le coup)

Ah, qu'elle est productive cette nouvelle vague d'artistes. Et on les remercie pour toute l'innovation qu'ils apportent au rap. Mais quand même... C'est devenu une véritable épreuve que de se tenir au courant des sorties récentes. Et malheureusement, l'auditeur lambda passe à côtés de dizaines de titres qui auraient sûrement fini dans sa playlist.

Mais ici, chez Mouv', on aime trop la musique pour les laisser passer. Alors, on a décidé de vous les partager, pour que vous aussi, puissiez découvrir certains des talents de demain. Petite sélection qui vaut le coup d'oeil !

Notez donc dans un coin de votre tête les noms qui vous ont marqué. Et dans quelques mois ou années vous pourriez fièrement dire : J'étais la au début."