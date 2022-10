9 punchlines sur Karim Benzema, le "Nueve" préféré du rap français

KB9 l'a bien mérité. Il est enfin Ballon d'Or. Après une saison stratosphérique, l'attaquant du Real Madrid et de l'Equipe de France a été récompensé par la plus grande récompense individuelle. Mais le joueur formé à Lyon a inspiré du monde, bien avant de remporter le Ballon d'Or. Et le rap français n'y a pas échappé... Depuis des années, les rappeurs font des références à Karim Benzema, aka "KB Nueve", dans leurs morceaux. Cinq ligues des champions, ça impose le respect.

Voici donc 9 punchlines (comme son numéro, vous l'aurez compris), sur le N°9 préféré du rap.

Booba : A.C. Milan

"Kopp A.C. Milan, j'fais le bilan,

Plus violent qu'du MMA,

Qu'une double frappe de Benzema"

Booba : Bouyon (ft Gato)

"Ma longévité dans ce game en dit long, ta carrière en nylon,

Mes seules barrières sont de corail , j'suis un Benzema à Lyon"

Kaaris - IRM (ft Freeze Corleone)

"Je n'ai confiance qu'en Zizou dans les arrêts d'jeux, comme KB Nueve"

Josman - Goal

"Devant Dieu je m'accroupis, avant de croupir,

cherche pas le best, c'est moi, Numéro neuf comme Benzema"

Alonzo - On marquera l'histoire

"Ici, y a rien de neuf, j'suis en KB9, on marquera l'histoire"

SDM - Le bruit des applaudissements (ft PLK)

"La peur de leur vie, bah, pour eux, c'est moi,

J'arrive méchant devant l'but comme Benzema"

Ninho - Arme de poing

"Et j'démarre à Madrid, sur un coup d'fil de K.B Nueve,

Liga BBVA, comptes blindés, train d'vie aisé"

Freeze Corleone - MOISSANITE (ft Ashe 22)

"S/o Rapi, Ouchini pas Cavalli, devant la cage comme Benzema, pas Cavani"

ISK - Booska Racines (ft Nahir, Da Uzi, Niaks)

"Pyromane dans la station avec un jerrycan,

C'est KB9 qu'aurait dû être le fils biologique à Zidane"