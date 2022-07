À peine annoncée, l'édition 2022 du Z Event fait déjà polémique

C'était l'événement de l'année 2021 : le ZEvent est de retour pour une nouvelle édition. La nouvelle, annoncée ce mardi 4 juillet, fait cependant déjà l'objet de débats.

On l'attendait : le 4 juillet 2022, le streamer Zerator a annoncé dans un live Twitch les dates de l'édition 2022 du ZEvent. Du 8 au 11 septembre 2022, 50 streamers se réuniront pour 4 jours de divertissement, avec pour objectif de récolter encore plus de dons qu'en 2021 - et des guests les aideront, comme Bigflo et Oli ou Soprano . Pour rappel, l'édition 2021 avait rapporté plus de 10 millions d'euros à l'association Action contre la faim, un record.

Les absents font plus de bruits que les invités

Au casting, un bon nombre de personnalités : Antoine Daniel, Doigby, Domingo, Jeel, MisterMV, Sardoche, Skyyart, Ultia et bien d'autres ont été invités. Mais la liste des guests au ZEvent 2022 ne plaît pas à tout le monde : c'est notamment l'absence de grands noms de la communauté qui fait tiquer. Squeezie, Locklear, Gotaga, Kameto et Inoxtag seront par exemple absents, ce qui n'a pas échappé aux habitués de l'event, qui n'ont pas compris leur absence.

Par ailleurs, même si, en 2021, l'événement avait été l'objet de félicitations de la part de toute la communauté Twitch et même au-delà, des critiques refont surface avec l'annonce de cette nouvelle édition de l'événement. Plusieurs voix s'élèvent pour pointer du doigt, entre autres, les discriminations présentes lors des précédentes éditions (sur le live Andrea Pedrero notamment) mais également l'hypocrisie derrière le choix de Goodplanet comme sponsor alors que cette fondation est accusée de greenwashing.

Bref, une édition 2022 qui part avec un démarrage compliqué... mais la hype reste bien présente, et on a hâte de voir ce que cette édition nous réserve.