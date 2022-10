À quoi s'attendre pour le retour de Rihanna ?

Sans nouvelles de la musique de Rihanna depuis tant de temps, on attendait chaque année qu'elle annonce un nouvel album, une nouvelle tournée ou même un single qui traîne. Il est enfin temps pour Riri de faire son grand retour et pour ça, elle a prévu des surprises plus dingues les unes que les autres.

Le Superbowl

Déjà, faire son retour littéralement au Superbowl alors qu'elle n'a teasé aucun morceaux depuis 6 ans, c'est incroyable. Quand on sait qu'il s'agit de l'un des évènements les plus suivis aux Etats-Unis, on se doute que le show aura une ampleur particulière et marquera son retour. Si pour le moment elle n'a pas confirmé de nouveaux morceaux, on se doute qu'elle va revenir sur la scène du Superbowl le 2 février 2023 avec ses musiques incontournables que tout le monde connaît mais aussi un 9ème album, que l'on attend depuis son dernier, Anti en 2016.

Sa tournée

Selon les rumeurs, la prestation de Rihanna serait l'annonce d'un album qui donnerait lieu à une tournée en 2023. La star a pris du recul pour se consacrer à Fenty Beauty pendant pas mal de temps et ça a payé, aujourd'hui elle est à nouveau prête à faire de la musique. Si elle entame une tournée après ça, on espère évidemment qu'elle sera de passage à Paris, une scène à laquelle elle manque énormément.

Son retour au cinéma

Si on a souvent vu Rihanna à l'écran pendant sa carrière, elle devrait faire son retour au cinéma en interprétant deux morceaux pour le film Black Panther : Wakanda Forever. Selon Hits Daily Double, le nouveau film suivrait le modèle de l'original Black Panther, avec un album de la bande originale et un album conceptuel "inspiré par", publiés par Marvel et Disney, ainsi que par Def Jam et Westbury Road. En 2020, une rumeur est apparue selon laquelle Rihanna faisait partie de la distribution de Black Panther : Wakanda Forever après que son nom soit apparu aux côtés de Letitia Wright et Lupita Nyong'o lorsque les fans googlait le film.

Pour Rihanna, le retour sur la scène va s'annoncer ultra chargé... Ce que l'on espère surtout c'est que son album sera à la hauteur de ses années d'absences.