A quoi servent vraiment les interludes dans le rap français ?

Parfois construites comme des morceaux à part entière, parfois dénuées de paroles ou parfois n’ayant rien à voir avec de la musique, les interludes - ces pauses qui marquent un temps d’arrêt dans les projets des artistes - profitent d’un statut à part. Véritable espace de liberté créative, les interludes semblent être bien plus que des simples respirations : elles permettent de mettre en avant des compositeurs, de faire passer des messages, de s’aventurer sur d’autres terrains et finalement, permettent de renforcer l’identité d’un album avec une efficacité certaine. Focus sur les interludes du rap français et pourquoi il faudrait y accorder un peu plus d’attention.

Une absence de codes

Retour en janvier 2021. Bercé par des talkie-walkies beuglants, des sirènes hurlantes et des bruitages en tout genre issus du cinquième opus de la franchise de Rockstar Grand Theft Auto, Kpri s’amuse. En contant des scènes qui frôlent avec l’illégalité, le rappeur du groupe Lyonzon dessine un portrait vrombissant de son Rhône-Alpes natal, le tout, sur une instrumentale bien particulière : celle du morceau Glock de la Sexion d’Assaut sorti en 2008, dont il reprendra aussi la topline du refrain pour se l’approprier.

Pourtant, ce track est loin d’en être un comme les autres : il bénéficie d’un statut spécial, celui d’interlude. Ni vraiment un morceau, ni vraiment un freestyle ni vraiment une simple transition, le morceau Interlude de Kpri niché au beau milieu de son projet Kpri Tape Vol. 2 semble condenser à merveille l’essence même de ces pistes son si spéciales : ce sont simplement des espaces de création tout à fait libres et régis par très peu de codes. Et dans un style musical ou les codes jouent un rôle prédominant, tant dans la création musicale que dans la conception d’un album, les interludes incarnent un espace de liberté comme il en existe peu dans le rap francophone.

Des sonorités diverses

Depuis la fin 2022, un vent de l’est souffle de plus en plus fort sur le rap francophone. Porté par une sample drill aussi efficace qu’envoutante, une certaine Kay The prodigy accompagné de son producteur Mezzo Millo proposaient à l’aube de cette nouvelle année un projet qui a su retenir l’attention de bon nombre d’auditeurs et auditrices. Et il y a de quoi : en à peine 10 minutes, la rappeuse convainc presque instantanément par son aisance et ses placements millimétrés, dans un projet qui s’installe très vite comme une référence de la sample drill en France.

Et évidemment, Eastern Wind comporte lui aussi une interlude : le morceau Starlight n’est autre qu’une impressionnante démonstration du talent du compositeur Mezzo Millo, qui fait s’affronter durant 2 minutes 30 un sample chaud face à des basses et percussions hautement belliqueuses. Dans ce cas précis, l’interlude est donc utilisée dans un but bien particulier : mettre en avant le talent du producteur à travers une piste 100% instrumentale. Et c’est très efficace : en plus de renforcer l’identité musicale du projet, l’interlude permet aussi d’offrir au compositeur un espace de création unique, où l’absence de voix lui laisse le champ libre pour faire jouer ses plus folles rythmiques et mélodies sans aucune contrainte artistique.

Plus récemment, c’était au tour de la rappeuse Angie de dévoiler son nouveau projet L’Amoroso, porté par le talentueux label DIVA. Et là aussi, sur 9 titres de haut vol marqués par une maitrise de sa musique aussi stupéfiante que plaisante, Angie y glisse 3 courtes interludes : Je regrette ma vie, Profite & Je te reconnaîtrai qui distille au beau milieu de tracks envoutants des extraits audio sûrement enregistrés par l’artiste elle-même qui laissent place à la voix frêle d’une femme âgée contant des histoires de son passé. Non sans rappeler les interludes d’un certain Frank Ocean dans son album Blonde, ces morceaux spéciaux glissés au beau milieu d’un projet musical permettent à l’artiste de cristalliser des paroles auxquelles elle a été sensible, et de renforcer le message global qu’elle fait passer tout au fil de son projet : celui de la recherche d’un équilibre permanent dans l’amour, qu’il soit passionnel, amical ou simplement charnel.

Dans un autre registre, les interludes peuvent aussi prendre l’apparence de morceaux décousus, comme sur le classique Opéra Puccino, dans lequel Oxmo étire la trame narrative de l’album à travers la premier interlude Black Mafioso, ou bien fait dérailler sa voix hors des rythmiques de l’instrumentale sur le marquant Peu de gens le savent, qui débute comme un morceau de rap pour finalement devenir un long monopole contant avec une pointe d’amertume les galères qu’il observe quotidiennement dans son quartier natal.

Alors qu’elle soient contées, chantées ou mélodieuses, les interludes du rap français semblent prendre de nombreuses formes et sonorités, mais ont toutes un but bien précis pour les artistes et leurs propositions respectives.

Renforcer l’identité musicale

En plus d’incarner des respirations dans les albums de rap français et d’imposer des pauses subtiles aux auditeurs pour rendre plus digeste l’écoute d’un album entier, les interludes ont aussi ce pouvoir de renforcer, en quelques secondes à peine, l’identité musicale d’un EP, album ou projet d’artiste en tout genre. Et ça, RR interlude l’illustre très bien : glissée au beau milieu du premier projet long Le Bijou le plus brillant de J9ueve, le track à l’instrumentale lancinante, à la voix vaporeuse et au rythme ralentit permet à la fois d’imposer une accalmie dans la mixtape tout en renforçant grandement sa direction artistique : en à peine 2 minutes, synthétiseurs analogiques, toplines aériennes et textes sulfureux font de RR interlude un morceau qui condense très bien l’ambiance globale du projet et sa direction artistique.

Renforcer la cohérence, marquer une pause et dessiner un peu plus la direction artistique d’un projet : si les interludes restent dans la plupart des cas les morceaux les moins remarqués et par conséquent les moins streamés des albums de rap français, ils continuent de s’inscrire comme des espaces de création et de composition libres, uniques et essentiels à la bonne conduite d’un album, et leur pérennité au fil des années semble prouver que leur existence est aussi importante que nécessaire dans les albums de rap francophone, qu’il date d’aujourd’hui ou de ses débuts.