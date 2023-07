A-t-on encore besoin des clips ?

De plus en plus de projets sans clips

Avec plus de 850 projets publiés au total en 2022, et déjà plus de 500 entre janvier et juillet 2023 ( selon le recensement disponible sur Genius ), le rap français maintient une productivité affolante, et ne donne aucun signe de ralentissement. Le nombre d’artistes en activité ne cesse d’augmenter, et la tendance aux formats courts ne fait que gonfler le compteur de sorties. Ce rythme frénétique n’influe cependant pas sur tous les indicateurs : le nombre croissant de projets ne va pas de pair avec une augmentation spectaculaire du nombre de clips. De plus en plus de projets sont même publiés sans le moindre visuel, signe que pour de nombreux artistes, clipper n’est plus un besoin.

C’était pourtant loin d’être le cas il y a encore quelques années. Un véritable embouteillage de clips se déroulait alors chaque vendredi entre la fin d’après-midi et le début de soirée. Progressivement, la tendance a ralenti, chacun comprenant que se limiter à une courte fenêtre de quelques heures en fin de semaine était le meilleur moyen de noyer l’intérêt des auditeurs. Au cours des années suivantes, le clip est resté un outil promotionnel puissant, mais son usage a nécessité des adaptations.

Pour véritablement marquer les esprits, les rappeurs ont donc expérimenté différents types de stratégies : créer l'événement avec des décors jamais vus (PNL), mettre en images plusieurs titres simultanément ( Vald et sa série de 5 clips ) voire un album complet (Jul et les 20 titres de la tracklist de l’album L’extraterrestre ), créer une plus-value en transformant le clip en véritable court-métrage (toujours PNL pour l’exemple le plus frappant), créer des visuels vraiment ambitieux ( la clipographie de Kekra ), imaginer des concepts novateurs et originaux (Orelsan avec par exemple Défaite de famille ). Comme le souligne Erwan Duchateau chez Libération , la deuxième moitié de la décennie 2010 a vu une véritable transformation du clip de rap français. Plus esthétiques, plus cinématographiques, les vidéos occupent un rôle différent, et poursuivent des objectifs moins directs que le pur aspect marketing. Alors que dans les années 90 et 2000, le clip n’avait qu’une valeur promotionnelle, et servait avant tout l’exploitation de l’album dont il était extrait, son usage a évolué. La mise en valeur d’un morceau par l’image a dû évoluer et représenter une véritable plus-value, participant au développement de l’univers artistique du rappeur.

Clips et consommation de musique : une évolution parallèle

Cette transformation du rôle de l’image est allée de pair avec l’évolution des modes de consommation des auditeurs. Il y a 10, 20 ou 30 ans, regarder un clip pouvait nécessiter un effort. Dans les années 90, il fallait en effet être positionné le bon jour, à la bonne heure, sur la bonne chaine de télévision, pour espérer voir un clip de rap français. Découvrir une nouvelle vidéo représentait même une petite récompense pour les plus patients : regarder un clip avait réellement du sens dans la vie d’un auditeur. De la même manière, écouter un album nécessitait alors une forme d’engagement et d’effort, puisqu’il fallait se déplacer en magasin et se procurer une version du disque.

La démocratisation d’internet a évidemment changé la donne, les clips devenant immédiatement disponibles à volonté. Toute une génération de rappeurs et d’auditeurs a émergé avec l’explosion de Youtube, et les pratiques ont changé. Regarder un clip nécessitait alors moins d’efforts, mais restait une part importante de l’activité d’un fan de rap : il fallait se tenir au courant, regarder les dernières réalisations postées par les têtes d’affiche. Côté musique, les pratiques ont aussi évolué, avec un engagement moins fort, mais une notion d’effort toujours présente : le téléchargement a grandement facilité la diffusion de la musique, mais il fallait encore faire la démarche de rechercher, télécharger, copier les fichiers, etc.

Les pratiques actuelles n’encouragent pas les auditeurs à prendre le temps de regarder attentivement un voire plusieurs clips. Toute la musique du monde est immédiatement accessible via les plateformes de streaming, et l’écoute d’un album ne requiert plus le moindre engagement ni même la moindre démarche. Une notification “nouveau projet disponible” suffit bien souvent à emmener directement l’auditeur en situation de consommer la musique. Surtout, les titres s’écoutent énormément sur des plateformes comme TikTok, où seuls des extraits de quelques secondes suffisent.

La volonté d’engagement des auditeurs, et surtout leur durée d’attention, sont donc extrêmement réduites. Sur les réseaux sociaux fonctionnant sous forme de shorts ou de stories, une vidéo un peu trop longue fait facilement perdre patience aux amateurs de scrolling. Chez les spectateurs de séries télé, le speed watching, consistant à regarder les épisodes en accéléré, ou à sauter les passages que l’on juge inintéressants, est de plus en plus répandu. Dans ce contexte, il est difficile d’amener un auditeur à prendre le temps de se poser 4 ou 5 minutes devant le clip d’un morceau qu’il connaît déjà par coeur, en restant concentré de bout en bout.

La technologie : accélérateur ou frein ?

La situation devient paradoxale : la technologie a permis au clip de rap de gagner en qualité, avec les caméras à haute définition, les drônes, les effets spéciaux, et bien sûr la réduction des coûts de production. En parallèle, elle a réduit l’intérêt de l’auditeur lambda pour ces

mêmes clips, en stimulant les rythmes de publication, en normalisant l’extraordinaire, et en écourtant le temps d’attention devant une vidéo. Voir un clip digne d’une grosse production n’a plus rien d’un événement, et si les gros singles sont toujours mis en images par les artistes, plus rien n’empêche un rappeur de publier un projet sans prévoir le moindre visuel.

Comment juger cette situation ? On peut évidemment pester contre cette nouvelle génération dont la durée d’attention ne cesse de se réduire, et dont le mode de consommation frénétique fait perdre du sens à tout type de format excédant quelques secondes. S’en plaindre est pertinent si on est Christopher Nolan, qu’on a sué à réaliser un film de plus de trois heures en Imax, et qu’on sait d’avance qu’il sera visionné en moins de 40 minutes sur des téléphones portables à la résolution douteuse. C’est un peu moins pertinent quand on est fan de rap français, puisqu’on peut se réjouir de voir la musique reprendre le dessus sur l’image. Si les clips deviennent contingents, et que de plus en plus d’artistes se permettent de publier des projets sans le moindre visuel, c’est bien que l’on s’intéresse en premier lieu au contenu des albums.

Le clip n’est évidemment pas mort, et n’a aucune raison de tomber définitivement en désuétude, mais si l'évolution de son rôle vers une position moins prépondérante s’accompagne d’un regain d’intérêt pour une musique qui se suffit désormais à elle-même, tout le monde pourrait en ressortir gagnant. La vidéo ne disparaîtrait donc pas, mais aurait désormais des ambitions différentes. À l’image de Laylow et ses court-métrages ou de PNL est ses clips événementiels, la publication de matériel audiovisuel par un artiste doit autant que possible représenter une plus-value, et avoir du sens pour susciter l’engagement chez l’auditeur, le pousser à prendre le temps du visionnage, et maintenir son attention intacte aussi longtemps que possible.