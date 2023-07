A24, le studio de production qui a renversé Hollywood

En 2012, Daniel Katz, David Fenkel et John Hodges, des passionnés de cinéma déjà familiers avec le métier, décident de créer un studio indépendant. L'aventure commence avec le nom de A24 films, en référence à la route italienne sur laquelle Katz était lorsqu'il a eu l'idée du studio. En 11 ans d'existence, A24 est venu rafler tous les prix cinématographiques et renverser l'industrie.

Success story à l'américaine

De la même manière que Miramax l'avait fait à son époque, A24 vient révolutionner le milieu du film indépendant avec un ADN très fort : toujours placer le réalisateur au centre des œuvres. La société est basée sur deux règles d'or, donner aux réalisateurs une créativité sans limite et ne pas utiliser de formes traditionnelles de marketing. C'est ainsi que le studio décida de ne pas utiliser la publicité traditionnelle pour promouvoir ses films, mais qu'internet et le bouche à oreille suffiraient à impulser leurs œuvres.

La société de production commence à travailler en 2013 avec la sortie de Dans la tête de Charles Swan III, de Roman Coppola. À ce moment-là, elle ne fait que distribuer les films et ne produit pas ses propres créations originales. La même année, elle distribue également The Bling Ring de Sofia Coppola, The Spectacular Now ou encore Spring Breakers d'Harmony Korine, qui connaît un grand succès et attire l'œil sur le studio.

A24 s'appuie ensuite sur une stratégie bien définie : distribuer des films identifiables et à l'ADN indé très fort avec des projets singuliers, loin des standards d'Hollywood. Grâce à cette méthode, le studio crée de l'engouement autour de la société et décide de mettre en avant des réalisateurs talentueux, à moindre coût.

À peine 4 ans après la création de la société, le studio réussit son premier gros coup dans l'industrie. La performance de Brie Larson dans le film Room produit en 2016 lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice. Ce qui permet au studio de devenir une référence hollywoodienne.

La même année sort le premier film produit en interne. La société ne contente plus de gérer seulement la production, elle veut produire A à Z. En 2016 sort “Moonlight”, second film du réalisateur Barry Jenkins qui commence sa carrière. Le studio décide de lui faire confiance, en lui donnant carte blanche sur le projet qu'il réalise à son image.

À sa sortie, Moonlight épate et repart des Oscars de 2017 avec 3 statuettes (Meilleur scénario adapté, meilleur film, et meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali). Après ce succès, A24 n'a plus rien à prouver.

L'Adn A24

Leurs films sont reconnaissables entre mille. Leur force, c'est d'avoir pu donner à ses productions une image tellement forte dans un monde où les films se ressemblent de plus en plus. Grâce à A24, de nombreux réalisateurs ont pu impulser leurs carrières. C'est le cas de Ari Aster (Hérédité, Midsommar, Beau Is Afraid), des Daniels (Everything Everywhere All At Once), de Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse). Mais en plus de ça, A24 n'a pas peur de donner leur chance à des talents inexpérimentés derrière la caméra comme Greta Gerwig (Lady Bird) ou Jonah Hill (Mid90s).

Le studio veut faire les choses différemment. Grâce à ses prises de vues très identifiées, il parvient à créer un univers entier autour de ses films, et plus encore, de ses séries. On reconnaît un film A24 tout de suite, avec des lumières subjectives et de nombreux plans avec des néons. Parmi leurs films très identifiés dans ce style, Spring Breakers, Moonlight, Waves, The Bling Ring ou encore Uncut Gems.

En 2015, A24 commence à produire des séries pour la télévision et petit à petit, s'étend vers les plateformes de streamings. Aujourd'hui, c'est la société de production qui se cache derrière l'un des plus grands succès d'HBO : Euphoria. Derrière ce qui semble identifié par "l'esthétique Euphoria", c'est en réalité l'esthétique A24 et tout son panel de films graphiquement ressemblants.

Un marketing bien rôdé

Au-delà de son succès au cinéma, A24 excelle en marketing. Pour le studio indépendant, l'identité de marque est la clé du succès. Il s'agit de la seule société de production à posséder un shop avec du merchandising allant des vêtements aux bougies, à la casquette aux couleurs des films ou tout simplement brodé d'un logo A24.

Les shorts, casquettes et hoodies brandés s'accompagne d'une identité et d'une personnalité auquel de nombreuses personnes veulent s'identifier, celle de l'amateur de cinéma indépendant new age. En plus de ses vêtements, A24 possède également son propre podcast "The A24 Podcast" où des pointures du cinéma défilent pour parler de leur nouveaux films. Résultat, la stratégie fonctionne, A24 passe de simple studio de production à véritable marque avec un fort état d'esprit.

Après avoir occupé une grande place à la dernière cérémonie des Oscars, la société de production américaine était également en tête du nombre de films produits par une société de production avec 20 films en 2022. Elle passait devant des géants de la production comme Paramount.

En 2023, A24 prépare un film réalisé en secret par Travis Scott et Harmony Korine (“Spring Breakers”), entièrement tourné en infra-rouge. Il devrait accompagner la sortie du prochain album de l'artiste et installera un peu plus la société dans l'histoire du cinéma indépendant américain.