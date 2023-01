A2H : plus lover que Tayc, plus kickeur qu’Alpha Wann

Un artiste impossible à résumer

Certaines œuvres ou certains artistes font figure de pain béni pour les journalistes et les chargés de promo, tant ils sont faciles à mettre dans une case, décrire, et raconter. Pouvoir catégoriser un rappeur en un mot, une expression, un courant musical, est certes une action peu excitante, mais elle facilite tellement le travail qu’on en vient à bénir le dit-artiste de ne pas être un peu plus original ou plus complexe. Pour nous, qui écrivons sur le rap, A2H est un véritable casse-tête.

A la fois vétéran du rap français et découverte récente de la génération TikTok, il peut être vendu comme un lover aussi bouillant qu’un Tayc, mais aussi comme un kickeur aussi performant qu’un Alpha Wann. S’il verse allègrement dans le westeux, d’où le rapprochement avec Aelpéacha, il plonge aussi à deux pieds dans le RnB, à l’image d’un Monsieur Nov. On n’oublie pas pour autant qu’il est passé par le ragga, qu’il a pris la vague grime de plein fouet, qu’il joue de la guitare, et qu’il a beaucoup écouté de rock.

Le raccourci le plus rapide, mais pas forcément le plus pertinent, serait de considérer qu’A2H est un beau bordel. Point de rencontre entre des dizaines d’influences, amoureux de toutes les musiques, il serait à ranger parmi ces profils hybrides, genre de fourre-tout artistique sans véritable queue ni tête. Cette vision serait cependant réductrice, aussi bien pour le rappeur que pour son public. Si A2H produit autant et dans tant de directions différentes, c’est à la fois parce qu’il est un artiste généreux, mais aussi parce que ses auditeurs comprennent ses différentes sensibilités, et ne voient aucune contradiction dans son approche.

Des thématiques qui évoluent avec le temps

Si A2H compose son univers avec une palette de couleurs très large, ce qui peut complexifier la tâche quand on tente de le situer sur une échelle allant de Naps à Scylla, il est en revanche plus simple de cerner sa personnalité quand on se penche sur ses thématiques de prédilection. Obsession numéro un pour le rappeur, l’amour sous toutes ses formes occupe la majeure partie des textes de ses derniers projets les plus récents. La question est explorée sous toutes les coutures, aussi bien d’un point de vue purement sentimental (“j'aimerais tellement te revoir, je n'fais que penser à toi”) que sur un plan plus horizontal (“j’aime bien tirer ses tresses, elle aime quand je l’étrangle, lui saisie la fesse”), et même d’un point de vue purement solitaire (“bébé, j'aime quand tu t'touches, vas-y un pеu plus fort”).

Avec deux décennies de rap derrière lui, et une dizaine d’années à en vivre à temps plein, A2H a le mérite d’avoir fait évoluer sa musique au rythme de sa vie. A titre d’exemple, l’ancien gros fumeur s’est assagi, et la thématique des drogues douces a progressivement pris de moins en moins de place dans son univers. De la même manière, la dimension parfois très street de certains de ses textes a pris une importance moindre, la vie actuelle d’A2H étant plus rangée que par le passé, notamment depuis qu’il a opéré des retouches nécessaires au niveau de son entourage.

Cette évolution concomitante entre vie personnelle et univers musical explique aussi bien la longévité de la carrière du rappeur que la grande variété de sa proposition artistique. Passé par de nombreux courants musicaux, il a autant appris aux côtés de Gérard Baste que d’Aelpeacha, a pris autant de plaisir à rapper avec Nekfeu que de chanter avec Holybrune. Que l’on ait découvert A2H sur un égotrip agressif en 2010 , sur un titre introspectif en 2016 , ou sur une sucrerie romantique en 2023 , l’artiste n’est jamais tout à fait le même. Si on ne prend pas trop de risques en imaginant à quoi ressembleront des albums de Jul ou d’Hugo TSR en 2028 (spoiler : à un album de Jul ; à un album d’Hugo TSR), on est à peu près certain que ceux d’A2H exploreront encore d’autres horizons, d’autres influences, et d’autres manières de faire de la musique.

Un modèle économique à son image

L’économie du rap français est en bonne santé depuis un certain nombre d’années : revenus du streaming, salles pleines, showcases fréquents, partenariats avec des marques, sans parler de la diversification des activités permettant à un artiste de gagner sa croûte en tant que ghostwriter, topliner, réalisateur voire ingé-son. Dans ce contexte, A2H est récompensé pour sa persévérance, lui qui a consacré ces dix dernières années à pérenniser son activité professionnelle de rappeur.

Pas à l’abri d’un coup d’éclat, comme l’a prouvé le succès-surprise sur TikTok du titre Le Cœur des filles, A2H n’a jamais pu miser sur le même type de modèle que les têtes d’affiche. Conscient de son statut, pas totalement dans l’ombre mais jamais entièrement dans la lumière, le rappeur a compris, dès ses débuts, qu’une certaine discipline et une grosse productivité étaient nécessaires pour espérer dégager un revenu suffisant à sa survie. Au-delà de sa quinzaine de projets publiés depuis 2011, on retient surtout sa présence ininterrompue sur scène pendant toute cette période. De petites salles en festivals, de premières parties en tournées dans toute la France**, A2H s’est imposé d’année en année comme l’un des performeurs les plus réputés en live. Interprétation, mise en scène, orchestration, énergie : peu de rappeurs s’appliquent autant dans la représentation scénique.**

En plus d’avoir creusé son propre créneau artistique, flexible et en constante évolution, A2H a donc su construire un modèle économique à part entière. Véritable passionné de musique, il a connu les années les plus difficiles pour le rap français des bas-fonds, et aurait pu, comme de nombreux artistes de sa génération, raccrocher le micro et arrêter de courir après un succès qui semblait alors inaccessible. Le temps a fini par lui donner raison : le 10 mars, son prochain projet, Une rose et une lame 2, viendra ajouter une ligne de plus à une discographie déjà bien fournie, mais surtout, ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Avec sa tracklist en deux parties, la première consacrée aux titres doux et aux sonorités RnB/soul (et aux surprises ), et la deuxième plus orientée rap, Une rose et une lame 2 devrait en effet constituer la fin d’une saga, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour A2. S’il n’est pas encore entré dans la cour des rappeurs les plus bankables, son statut a beaucoup évolué ces trois dernières années, et il appartient aujourd’hui au cercle restreint des vétérans qui parlent autant à des fans plus vieux qu’eux qu’à des auditeurs de moins de 20 ans. Si les chiffres ne sont pas forcément comparables, d’autres comme Rim’K, Disiz ou Aketo font partie de ces rappeurs qui n’ont jamais cessé de se renouveler, et ont vu leur musique évoluer en parallèle de leur vie personnelle. Après deux décennies de rap, plus de quinze projets et plusieurs centaines de concerts, le succès d’A2H est la preuve qu’une carrière se pense sur la durée, pas après pas, et que les petites batailles d’hier permettent de construire les victoires d’aujourd’hui.