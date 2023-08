Accusations d'agressions sexuelles dans le rap : pourquoi les réactions du public sont problématiques

Après la prise de parole de Jenna Boulmedais concernant le comportement qu'aurait tenu le rappeur et chanteur Lomepal, une partie du public rap français a adressé à la journaliste une vague de haine sans nom. Insultes, menaces et propos répréhensibles : la journaliste a connu une déferlante des plus violentes, et ce, de la part d’un public prêt à beaucoup pour faire taire les rares voix qui osent courageusement prendre la parole. Mais le cas Lomepal est loin d’être isolé : dans le rap français, bon nombre de dénonciations ont reçu des réactions déplacées voire violentes, comme cela a été le cas suite aux accusations visant Naps, Roméo Elvis ou encore Ninho. Focus sur les réactions épidermiques du public rap francophone face à ces accusations et en quoi ces comportements sont dangereux pour la construction d’un espace artistique plus sain et inclusif.

Défendre ses icônes

Retour en septembre 2020. Propulsé sur le devant de la scène avec son album « Morale », le bruxellois Roméo Elvis est au début de cette nouvelle décennie l’un des artistes les plus en vogue du rap francophone. Pourtant, le rappeur qui avait déjà défrayé la chronique pour un freestyle aux paroles homophobes tenus sur les ondes de Skyrock trois ans plus tôt va se retrouver au coeur d’une nouvelle tourmente, cette fois plus dramatique. Il est accusé par une jeune femme d’avoir pénétré dans sa cabine d’essayage et d’avoir commis sur elle des attouchements, le tout sans aucune forme de consentement ou d’approbation de la part de la victime. Ces faits sont évidemment répréhensibles : en Belgique, l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de 10 à 15 années de réclusion, tandis qu’en France, une agression sexuelle est condamnable jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Publicité

Alors suite aux lourdes accusations de séquestrations, d’agressions sexuelles et de violences visant le rappeur Moha la squale apparues quelques jours plus tôt, le hashtag #balancetonrappeur voit le jour sur les réseaux sociaux, et porte courageusement les témoignages de femmes déclarant avoir subi des violences sexistes et sexuelles de la part d’artistes du milieu rap francophone. Grâce à cette vague de dénonciations, le rap français et son public découvre alors les nombreuses casseroles que traînent ses étoiles montantes. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les réactions du public sont aberrantes : pour le cas Roméo Elvis, la victime a été sommée par bon nombres d’internautes de fournir des preuves, et une fois les captures d’écrans révélant les aveux de l’artiste divulguées, leur authenticité a directement été remise en cause. Ce n’est pas tout : la chanteuse à succès et soeur du rappeur, Angèle, a subi une très large vague de cyber-harcèlement, sommée de fournir des explications à ce sujet, tout comme l’a été la modèle et compagne du rappeur, Lena Simonne. A ce sujet, la victime déclarait dans les colonnes de Street Press ce même mois : « Ce n’est pas juste. Surtout pour sa petite amie et Angèle. Je voulais juste encourager d’autres femmes à parler ».

Si le belge s’est publiquement excusé sur les réseaux sociaux et a reconnu ses actes, bon nombre d’autres rappeurs ont quant à eux choisi d’autres voies : parfois, c’est celle du silence, parfois celle de la négation. C’était notamment le cas en 2021, lorsqu’une plainte pour viol avait été déposée à l’encontre du marseillais Naps : après le relai massif de cette accusation sur de nombreux médias nationaux, le rappeur avait balayé cette accusation d’un simple revers de la main, en déclarant sur ses réseaux : «Je vois dans la presse les rumeurs qui circulent et recirculent… ça salit mon nom alors que j'ai rien fait. Ça cherche à me nuire avant la sortie de Best Life ». Encore une fois, les réactions des fans sont unanimes : sous le tweet, bon nombre d’internautes encouragent le rappeur, lui « donnent de la force » et dénoncent les « mensonges » de la jeune femme à l’origine de la plainte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plus récemment, en 2022, c’est le compte twitter @Histoiresderap qui a porté les témoignages de deux femmes accusant Ninho et son équipe de « Viol en réunion ». Si le rappeur n’a pas communiqué à ce sujet, nombreux sont les internautes à avoir immédiatement réfuté ces accusations. Un comportement que l’on retrouve aussi chez les fans de Lomepal, après que la journaliste Jenna Boulmedais ait déclaré dans un post instagram : « Cela fait maintenant deux ans que j’entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés d’Antoine Lomepal. Je le répète : TOUTE L’INDUSTRIE MUSICALE EST AU COURANT. Ce silence n’est plus possible. Voir son nom en têtes d’affiche pour de nombreux festivals également ». Si de la part de l’artiste concerné les réactions ont été pour l’instant inexistantes, celles des fans ont été extrêmement violentes : la journaliste déclare avoir subi une vague de messages injurieux, diffamatoires et menaçants. Bon nombre d’entre eux sont d’ailleurs visibles en commentaire de sa publication, ou sur twitter.

Quoi qu’il en soit, le constat est clair : que ces accusations soit traduites en justice ou non, que les preuves soit absentes ou fournies et que les rappeurs accusés aient réagi ou non, il suffit d’une prise de parole concernant les potentiels agissements d’un artiste pour que les témoignages et accusations soient au mieux remises en question par le public et les fans, au pire réfutées et accompagnées d’un flot d’insultes et de menaces. Et ça, c’est évidemment un problème de taille.

Réactions dangereuses

Soyons clairs sur une chose : si le rap français, son industrie et son public tend à former une scène musicale plus respectueuse, plus inclusive et plus saine, les réactions épidermiques du public à l’encontre de ces accusations semblent parfaitement contraire à cet objectif. Et ça, pour plusieurs raisons.

La première, c’est que ce réflexe de remise en cause quasi-immédiate des prises de paroles, ces messages injurieux et cette pression exercée par le public responsabilise celles qui osent courageusement dénoncer des potentiels agissements graves et répréhensibles. Dans le cas Lomepal, ce n’est pas à la journaliste de répondre à ces demandes de preuves et à toutes ces pressions exercées, mais c’est au rappeur visé de prendre ses responsabilités et de clarifier la situation : il jouit encore de la présomption d’innocence. Mais rendre responsables les lanceuses d’alertes qui osent briser un silence est évidemment un acte grave : cela décourage, culpabilise et ferme aussi la porte à d’autres potentielles prises de parole qui, comme dans l’affaire Moha la Squale, pourraient porter des témoignages, dévoiler au grand public d’autres versions que celles tenues par l’accusé, et par la suite, se constituer partie civile dans une potentielle saisie de la justice. Exercer une quelconque pression sur celles qui osent prendre la parole, c’est alimenter la culture du viol : un concept sociologique qui qualifie l’ensemble des comportements qui minimisent, normalisent voire encouragent le viol, et plus largement les violences sexistes et sexuelles. En d’autres termes, harceler et intimider celles qui dénoncent les comportements dangereux, c’est protéger de potentiels agresseurs et discréditer la parole de potentielles victimes. D'ailleurs, ce n'est pas au public de juger un artiste accusé d'actes aussi graves et de dire si il est coupable ou non, c'est à la justice de faire son travail.

Parce que si la présomption d’innocence s’applique à tout mis en cause jusqu’à ce que la justice rende son verdict, le public peut évidemment exiger son respect, comme l’indique la loi. Cependant, le public ne peut pas, sous couvert de cette présomption d’innocence, entraver les prises de parole de ces potentielles victimes. La seconde raison, c’est que les fans qui tiennent ce genre de propos ont un objectif bien précis : celui de protéger ses idoles contre de supposées fausses accusations. Pourtant, les rappeurs francophones ne semblent pas avoir besoin de protection quelconque : à en juger les carrières des rappeurs visés par des accusations et précédemment cités, aucune ne semble avoir été impactée par ces prises de paroles. Dans le cas Roméo Elvis, le belge comptabilise toujours plus d’un million et demi d’écoutes mensuelles sur Spotify, sort encore régulièrement des projets et reste même programmé dans de nombreuses émissions et festivals francophones. Chez Naps, c’est à peu près le même constat : le marseillais cumule quasiment 6 millions d’auditeurs par mois sur la même plateforme, enchaîne les collaborations avec bon nombre d’autres rappeurs français et décroche annuellement bon nombre de singles d’or, de platine et de diamant. En d’autre termes : il est au top de sa carrière. Un parcours qui fait écho à celui du footballeur Benjamin Mendy, récemment jugé non-coupable des dix plaintes de tentative de viol et d’agression sexuelles déposées à son encontre par sept femmes différentes, et qui a été recruté, une semaine seulement après le verdict, pour deux saisons au FC Lorient. Alors face aux accusations portées à leur encontre, difficile de croire que Ninho et Lomepal vont voir leur carrière dégringoler tant les rappeurs français semblent déjà confortablement installés dans l’industrie musicale francophone. Rappelons au passage qu’en France, selon l’association Nous Toutes, les fausses accusations de viol ne s’élèvent qu’entre 2 et 5%, et que seul 0,6% des viols sont condamnés par la justice.

Au vu du comportement du public aussi défensif qu’agressif à l’encontre des rares personnes qui osent prendre la parole sur le sujet, son rôle et son implication sont non-négligeables dans la protection de potentiels criminels. Il est donc aussi urgent que nécessaire que le public et les auditeur.e.s arrêtent de prendre à parti, via des méthodes d’harcèlement, d’intimidations et de menaces les courageuses voix qui osent se dresser contre ces potentiels prédateurs et l’omerta qui les protège. Pour le bien de la scène rap francophone, certes, mais aussi pour la construction d’un espace musical qui dénonce ses potentiels agresseurs, pour un environnement plus inclusif, plus respectueux, plus sain.

*Accusé de viol, Lomepal est visé par une enquête préliminaire par le parquet de Paris. (ce jeudi 3 août 2023).