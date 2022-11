Acheter des vues : la pire idée ?

Après un âge d’or dans les années 90, l’industrie du disque a perdu les 2/3 de sa valeur avec le téléchargement pirate, et le rap a morflé au début des années 2000, avec des rappeurs comme Salif ou Nessbeal qui vendaient peu de disques mais qui étaient beaucoup écoutés illégalement.

Avec le streaming, on est passé d’une logique d’achat à une logique d’écoute, et ça a bénéficié au rap, qui est devenue la musique la plus écoutée et la plus vendue. Aujourd’hui, le streaming représente 72 % du chiffre d'affaire du marché de la musique en France. Depuis 2018, seules les écoutes qui viennent des abonnements payants sont prises en compte pour le calcul des ventes, et les certifications (disque d’or, platine, diamant) se sont adaptées. On estime que dans les labels de rap, 90% des revenus proviennent du stream.

Publicité

Dans le rap français où les chiffres, certifications sont beaucoup scrutées. Très nombreux sont les soupçons de triche sous la forme d'achat de streams ou de vues, allant même jusqu'à créer des clashs entre artistes, comme par exemple Booba et Vald où il avait accusé Vald d'avoir triché pour son album V. B20 avait aussi accusé Ninho d'avoir recouru à ce type de pratique pour la sortie de son nouveau projet "JEFE". Captures d'écrans à l'appui, le rappeur apparaitrait dans les top albums en Thaïlande, en Chine ou encore en Roumanie.

Une technique de promo qui s'assume ?

Dans ton émission Moins de 10K qui fait percer les artistes à moins de 10 000 abonnés, Anis Rhali et son invité Théo Cohen du média NewTone sont revenus sur cette question de l'achat de vues et à savoir quelles conséquences pour un artiste ? Son public ? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de se promouvoir de cette manière ?

Théo explique que dans l'achat de vues, il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas, que les auditeurs qu'on peut avoir sur les vues ne sont pas représentatifs de ceux qui peuvent se déplacer en concert par exemple ou encore qu'avec cet achat il risque d'y avoir une disparité dans les vues sur les clips par exemple, ce qui peut forcer un artiste à racheter à chaque sortie. Pour un artiste, le nimber de vues peut être une carte de visite pour toucher un label