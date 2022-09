Action Bronson s'essaie au catch et ça lui va bien

Le catch a toujours été une sorte de fantasme pour les jeunes, au point où de nombreuses célébrités se sont prêtées au jeu. C'est le cas par exemple de Snoop Dogg qui s'était jeté en 2021 de la 3ème corde en faisant un splash. Visiblement, la discipline a aussi fait de l'œil à Action Bronson qui s'y est testé ce week-end.

Action Bronson fait régner l'ordre sur le ring

Le rappeur n'a pas totalement rien à faire dans le monde du catch. Effectivement, le jeune catcheur Hook a l'habitude de monter sur le ring sur le titre The Chairman's Intent du rappeur. C'est d'ailleurs à ce combattant que l'auteur de Only For Dolphins a donné un coup de main ce dimanche à Chicago lors de l'événement All Out organisé par la fédération de catch All Elite Wrestling.

Publicité

Pour le coup, son passage a été plutôt remarqué ! Une montée des plus sûres, un lancer d'humain suivi d'une éjection d'Angelo Parker dans l'objectif de protéger son frère Hook. Action Bronson s'est par la suite exprimé sur Instagram :

"J'en ai assez. LES ATTAQUES LÂCHES CONTRE MON FRERE HOOK NE SE FERONT JAMAIS SOUS MES YEUX. JE VEUX DU SANG."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Après de multiples albums, une émission culinaire intitulée F*ck That's Delicious, et maintenant du catch, c'est à se demander ce que le gars ne sait pas faire !