Adapter "One Piece" au cinéma : mission impossible ?

À quoi ressemblera la série live action One Piece ? C'est la question que se posent tous les fans du manga, angoissés à l'idée que la production de Netflix dénature et ne rende pas hommage à l'œuvre tentaculaire imaginée par Eiichirō Oda. Ce dernier a d'ailleurs tenu a rassurer récemment les aficionados en indiquant qu'il supervisait tout le projet et que la série ne sortirait que quand il en serait pleinement satisfait.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les adaptations sont souvent synonymes d'échecs

La crainte des amateurs de One Piece - manga le plus vendu au monde avec plus de 500 millions d'exemplaires écoulés - s'explique par des précédents. Rares sont les mangas dont l'adaptation a été une réussite. Celle de Death Note par exemple avait particulièrement déçu. Un constat rappelé par Phedra Derycke, l'auteur de One Piece : leçons de pouvoir lors de son passage dans On n'est pas fatigué. Lui se dit à la fois "inquiet et curieux" de cette future sortie dont aucune date n'a encore été communiquée et rappelle que "l'univers de One Piece est tout de même difficilement abordable dans la réalité."

Publicité

Retrouvez "On n'est pas fatigué" du lundi au vendredi de 6h à 9h.